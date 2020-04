Mikkel Dam Krintel og Kristian Holm Pelle står bag kort- og brætspilsbutikken på Carlsbergvej, der åbnede sidste år. Foto: Allan Nørregaard

Spil-fællesskab lever videre online: "Jeg bliver helt varm indeni"

Bræt- og kortspilsbutikken Topdeck i Hillerød har måttet lukke ned for spil og turneringer på grund af corona, selvom de holder åbent

I bræt- og kortspilsbutikken Topdeck på Carlsbergvej i Hillerød er der normalt kunder ved bordene, der underholder sig med Magic kort, Dungeons & Dragons, Pokemon kort og meget andet. Men i denne corona-tid har Mikkel Dam Krintel og Kristian Holm Pelle, der står bag butikken, været nødt til at lukke ned for den del.

"Kunderne savner at komme i butikken og spille. Det hører vi dagligt. Vi er vant til at holde noget hver dag i løbet af ugen, for eksempel turneringer. Det er ligesom at gå til fodbold hver mandag," siger Mikkel Dam Krintel til Hillerød Posten.

"Vi er et lille samfund, hvor alle, der kommer i butikken, er interesseret i tabletop, dvs. bræt- og kortspilsverdenen. Det er ligegyldigt, om man er 14 og 58 år gammel, hvis man er interesseret i Magic Kort. Alle er i samme båd, snakker og deler erfaringer med hinanden".

Og det fællesskab, som normalt er fysisk forankret i lokalerne på Carlsbergvej, er langt fra forsvundet - det er i stedet rykket online.

"Man kan mærke nu, at folk står tæt, og de kender hinanden, selvom de ikke kan komme i butikken. Vi har en online-server, hvor folk kan chatte sammen, og der spørger de hinanden 'skal vi ikke lige spille på webcam?'. Det har folk været kanon gode til. Jeg bliver helt varm indeni over, at folk stadig snakker sammen og sætter pris på det, man har brugt lang tid på at skabe".

Spil i Topdeck I Facebook-gruppen 'Spil i Topdeck' snakker kunderne sammen i disse dage, og de to butiksejere er også aktivt medvirkende til, at kunderne fortsat kan dyrke deres interesse - blot på langdistance.

Makkerparret husker kunderne på, at de skal spille, selvom de sidder derhjemme, og de har blandt andet holdt online turneringer på gamerstreamingplatformen Twitch, som også bliver annonceret i Facebook-gruppen.

"Vi laver meget på internettet for at holde båden i vandet så at sige. Vi har streamet på Twitch, hvor vi har spillet, haft turneringer og vist spil frem. Det har været en stor succes".

Holder stadig åbent Topdeck er dog ikke helt lukket ned, men holder stadig åbent for salg af kort og brætspil mellem klokken 10-18 i hverdagene og klokken 10-14 om lørdagen.

"Så kan man lige hente spillet og smutte igen. Folk keder sig og mangler noget at lave derhjemme, så når de gerne vil have spillet, vil de gerne have det med det samme," siger Mikkel Dam Krintel, der desuden kan fortælle, at brætspil, hvor man spiller sammen er et hit lige nu.

"Så bliver folk ikke sure på hinanden," siger han.

Dem, der har mod på at vente lidt længere, kan købe spil på Topdecks hjemmeside.

Opbakning Indtil videre har salget været lidt under normalt, vurderer Mikkel Dam Krintel.

"Det har været helt vildt fedt at se opbakningen, og at kunderne ved, at man er her, og gerne vil have, at man bliver. Vi har udfyldt et tomrum, der har været i mange år her i Nordsjælland, hvor der ikke har været en butik som vores i mange år, og folk er interesseret i, at vi også ligger her om et par måneder".

Men nedgang i salget er så småt begyndt.

"Hvis de holder landet lukket i meget længere tid, så glemmer folk, at butikkerne eksisterer. Det gælder om at gøre sig synlige, så det må vi bare blive ved med. Alle vores leverandører lukker så småt ned, og alle vores normale udgivelser er blevet skubbet fra denne til næste måned, så lige nu er der et tomrum, hvor der ikke sker noget, fordi vi ikke kan få spil til landet. Det er op ad bakke ligesom for alle de andre erhvervsdrivende her i byen," siger Mikkel Dam Krintel.