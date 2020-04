Spejdere sælger Lillebror-lodder online

Coronakrisen griber ind i rigtig mange ting. De Gule Spejdere, 1. Hillerød - Chr. IV's Trop, var således lige gået i gang med at sælge Børnehjælpsdagens Lillebror-lodder, da coronakrisen lukkede Danmark ned og således stoppede for den normale salgsmetode. Men spejderne vil gerne både støtte en god sag og tjene lidt penge, så derfor deltager de nu i Børnehjælpsdagens online-salg.

Et lod koster 25 kroner, og heraf beholder spejderne 11 kroner. Den fortjeneste skal bruges til at holde kontingentet nede, til billigere ture, og så ønsker De Gule Spejdere, der holder til i Kulsvierhytten på Højager, sig bue og pil, granrafter og en tipi.

Støtter anbragte børn Lillebror-lodderne sælges i anledning af Børnehjælpsdagen, og overskuddet fra salget går til at støtte arbejdet med anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Lotteriet, der er fra 1926, er et af landets ældste og største lotterier.

Lotteriet består af skrabelodder, og der er over 30.000 gevinster til en værdi af cirka fem millioner kroner, og skabelodderne kan man som nævnt nu købe online. Man finder frem til lotteriet via adressen bhd.dk/lotterier/lillebror-lotteriet og ved at klikke sig frem til "Køb lodder online fra foreninger". Man skal købe minimum fire lodder, og vil man med sit køb støtte De Gule Spejdere i Østbyen, skal man huske at skrive deres medlemsnr. 21945 på købet. Efter købet får man skabelodderne tilsendt.