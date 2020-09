Se billedserie Hillerød ? CHR IV. Spejderne inviterer til indvielsesfest for deres nye hytte i Østbyen. Privatfoto

Spejdere inviterer til stor indvielsesfest

Spejdere indvier ny hytte i Østbyen med både pælesidning, bueskydning, museumsvogn, bål, tovtrækning og pudekamp

Der er stor spejderfest i Østbyen lørdag 19. september.

Det er spejdergruppen 1. Hillerød - CHR. IV's Trop på Højager, der dels fejrer, at der her i efteråret har været spejderarbejde i Hillerød i 110 år, dels at gruppen, efter et helt års renovering, endelig kan indvie den fantastiske spejderhytte på Højager 114.

Pæleklatring og bueskydning Under mottoet "kom og vær med til at fejre dagen med os" bliver der rig mulighed for bydelens unge til at prøve en række sjove spejderaktiviteter kl. 11-15, oplyser gruppen.

Det vil blandt andet være pæleklatring til minde om dengang i 1926, da en spejder fra Hillerød vandt verdensmesterskabet i pæleklatring blandt spejdere i Ungarn. Rygtet fortæller, at han faldt det sidste stykke ned ad pælen og derved slog både bagdelen og konkurrenterne. Alle kan prøve at komme til tops og ringe med klokken for enden af pælen.

De 10-12-årige spejdere er stifindere og overnatter bl.a. i en rigtig prærieindianer-tipie, når de er på lejr. Hos dem er bueskydning en populær aktivitet, så stifinderne inviterer alle til at forsøge at ramme plet. Både unge og ældre er velkomne.

Tænde bål Spejderne deler gerne ud af deres råd om, hvordan man kan tænde et bål uden brug af aviser og kemikalier.

Gamle beretninger fra Hillerødspejdernes tropsfester i 1920´erne fortæller om den populære dyst i pudekamp, mens man sidder overskrævs på en vandret hængende træstamme. Her til jubilæet får du mulighed for at teste, om du som spejderne dengang kan holde balancen og vippe din makker af pinden.

Tovtrækning er populært blandt alle spejdere, så naturligvis kan man prøve dette. Der deles hold, så deltagerne kan tage en dyst og se, om de kan få modstanderne til at sætte sig på rumpen.

Man kan købe forsyninger af sodavand, slush ice, popcorn, pølser med brød, kaffe, te og kage på dagen.

Borgmester-indvielse Senere på dagen kl. 17 ankommer Hillerøds borgmester Kirsten Jensen for at indvie den nyrenoverede spejderhytte. Spejderhytten har fået navnet 'Kulsvierhytten'. Det er navnet på spejderhytter, som Hillerød-spejdere har holdt til i siden 1928. Den første hytte brændte, en anden blev for lille, og det er nu 4. Kulsvierhytte, der kan indvies.

Sket meget Der er sket utroligt meget i hytten, siden spejderne overtog huset for halvandet år siden, beretter flokleder Tommy Jørgensen. Der er støbt nye gulve, opsat kalmarbrædder på væggene, lavet lofter, køkken, pejserum, tropslokale med hjemmelavede borde- og bænkesæt i gedigen spejderstil og helt unikke kortlamper, som spejderne selv har fremstillet af birketræsrammer og gamle landkort.

Huset blev forleden malet udvendigt og sternbrædder opsat i troppens hvide og røde farver efter de tørklæder, som spejderne bærer. Dermed meldes hytten klar.

Spejderne viser naturligvis rundt i de nye lokaler for alle interesserede, og senere på aftenen er der spejderfest for gamle spejdere. I anledningen af jubilæet vil De Gule Spejderes museumsvogn være til stede for at berette om 110 års spejderarbejde.

Alle er velkomne på dagen.