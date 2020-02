Se billedserie Endnu en drøm er gået i opfyldelse. Mette Schou Hansen har været forpagter af Café Havehuset i to og et halvt år, og nu har hun åbnet en bed & breakfast i det gamle rendelæggerhus i Slotshaven. Foto: Anna Hjortsø

Sov som en kongelig: Nyt B&B i Slotshaven

Café Havehuset har åbnet en Bed & Breakfast i det gamle rendelæggerhus

Hillerød Posten - 29. februar 2020
Af Anna Hjortsø

I knap 300 år har det lille, hvide bindingsværkshus ligget på Rendelæggerbakken i Frederiksborg Slotshave. Siden 1. februar har det været muligt at holde ferie i det.

"Jeg vil kalde det et romantisk, hyggeligt og roligt ophold," siger Mette Schou Hansen.

Siden hun for to og et halvt år siden blev forpagter af Café Havehuset, der ligger lidt længere oppe af Rendelæggerbakken, har det været en drøm at forvandle det gamle rendelæggerhus til et bed & breakfast med den helt særlige beliggenhed.

"Det er unikt at bo i en slotshave, og det er også unikt, at der er så fredeligt og tyst - samtidig med at det tager otte minutter at gå ned til byen," siger Mette Schou Hansen.

Men selvom huset blev gennemrenoveret for 10 år siden, manglede der stadig at blive etableret et badeværelse for at gæster kunne overnatte.

Da det faldt på plads, underskrev Mette Schou Hansen lejekontrakten hos Kultur- og Slotsstyrelsen i efteråret. Januar brugte hun og hendes medarbejdere fra Café Havehuset på at male og indrette huset. Og nu er det kun et par lamper, der mangler at blive installeret. Lyse, enkle møbler i - hvad nogle ville kalde - nordisk stil står klar til at modtage gæsterne, der også altid bliver budt velkommen med et brev og en flaske rødvin på sofabordet. Den kan nydes til udsigten af Frederiksborg Slot, som man kan se fra stuens vinduer.

Glade gæster Huset, der består af soveværelse, stue, køkken og bad, har siden åbningen været lejet ud to gange i weekenderne.

"Det er simpelthen gået så godt. Det første hold gæster var superglade og sagde, at det nærmest var som at være kongelig. Man ankommer gennem Slotshaven, drejer af lige inden den røde port, og man vågner og ser slottet," fortæller Mette Schou Hansen.

Historisk hus Udover den gode beliggenhed, emmer bindingsværkshuset fra 1725 også af historie.

"Jeg synes også, det er hyggeligt, at det er et historisk hus," siger Mette Schou Hansen.

Inden huset blev til kontor, boede Frederiksborg Slots forskellige rendelæggere i huset sammen med deres familier.

En rendelægger anlagde render og holdt konstant øje med, at den korrekte mængde vand blev ledt ind i Slotssøen og dammene, så de hverken svømmede over eller udtørrede.

Man kan overnatte fire personer ad gangen i Slotshavehuset. Det koster 800 kroner per overnatning, der kan finde sted i både hverdage og weekend.

Du kan læse mere på slotshavehuset.dk.