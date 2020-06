Sommersjov ved Fantasiens Ø

Her inviteres børnefamilier til Fantasiens Ø i Præstevang kl. 14-15.30, hvor der er mulighed for at lege med, i og omkring vand.

De sørger også for at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer og bryder muligvis op i mindre grupper, hvis de vurderer, at der er for mange samlet.