Sommerbrunch for hele familien på Mangholm

Der er lokale råvarer på menuen og udsigt over markerne, når Tine Hage fra det økologiske landbrug Mangholm uden for Hillerød inviterer til økologisk sommerbrunch i grønne omgivelser. Det foregår den 15. til 17. juli kl. 11-14.

Over de tre dage er der oplevelser og underholdning for hele familien. Udover at nyde måltidet i smukke omgivelser kan man hilse på gårdens dyr, gå en tur i den store køkkenhave, få rundvisning og fortællinger om livet på landet og besøge gårdbutikken med et bredt udvalg af varer fra lokale producenter.