Sommeraktiviteter i nationalparken

Hver uge gennem sommerferien sætter de fokus på et nyt tema, hvor man kan få mulighed for at opleve naturens mangfoldighed i nationalparken: Sov under åben himmel, gå på opdagelse blandt skovens træer, kig efter fugle ved søen, led efter småkryb og insekter på hede, overdrev og i skov, og find ud af, hvad der gemmer sig i vandhullet.