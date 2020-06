Anklageren afspillede et lydklip med en samtale mellem far og søn, inden den nu drabsdømte Jørgen Schiøtt Hansen blev anholdt. Arkivfoto: Redaktionen

Søn til drabsmand: - Lov mig, at du ikke gør noget dumt

Hillerød Posten - 24. juni 2020

"Lov mig, at du ikke gør noget dumt. Jeg savner dig. Jeg har ledt efter dig alle steder".

Sådan sagde den nu drabsdømte Jørgen Schiøtt Hansens søn til sin far i et telefonopkald, efter Jørgen Schiøtt Hansens kæreste var fundet dræbt sidste år.

"Jeg tilgiver dig for alt. Jeg vil bare have, du kommer hjem," sagde sønnen, som flere gange tryglede sin far om ikke at gøre noget dumt. Jørgen Schiøtt Hansen mumlede som svar, at han ville ringe næste dag.

Jørgen Schiøtt Hansens forsvarsadvokat Betina Hald Engmark påpegede i retten, at samtalen skulle ses i sammenhæng med, at Jørgen Schiøtt Hansen senere forsøgte at begå selvmord, hvilket sønnen altså under telefonsamtalen forsøgte at forhindre ham i.

Under samtalen, som blev afspillet i Retten i Hillerød, hvor drabssagen var for onsdag, sagde Jørgen Schiøtt Hansen, at han "ville komme ind at sidde i otte år", og at "det var frygteligt, det hun (den dræbte Linda Reinfeldt, red.) gjorde ved ham".

Anklageren afspillede samtalen, som politiet havde optaget, da de havde iværksat en aflytning af Jørgen Schiøtt Hansens mobiltelefon, efter Linda Reinfeldt var fundet dræbt.

Meget blod Anklageren viste også en video af lejligheden, hvor Linda Reinfeldt blev fundet dræbt 1. oktober sidste år, til domsmandsretten. Anklager Michael Quist nævnte senere i retten, at der havde været "rigtig meget blod" i lejligheden.

Foldekniv i bilen Jørgen Schiøtt Hansen blev anholdt i Tyskland 3. oktober, og i hans bil fandt politiet både en foldekniv med blod, et par bukser med blod i en pose og en strømpistol. Der var Linda Reinfeldts dna i blodet. Også den dræbte kvindes nøgler til lejligheden lå i Jørgen Schiøtt Hansens bil, og i lejligheden fandt politiet et såleaftryk fra hans sko afsat i hendes blod, kom det frem i retten onsdag.

Jørgen Schiøtt Hansen har selv fortalt i retten, at han husker at have trukket kvinden ind i hendes soveværelse og lagt to roser oven på hende. Da hun blev fundet, havde hun et tæppe over sig, kom det frem i retten.

