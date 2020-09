Søg støtte til frivilligt socialt arbejde

Hillerød Kommune uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde (§18 midler) og midler til frivillige, sociale tilbud med et aktiverende eller forebyggende sigte til voksne over 60 år (§79).

Hvis din forening, organisation eller gruppe har indsatser eller planlægger aktiviteter, der lever op til tildelingskriterierne for en af de to puljer, kan der søges om økonomisk tilskud for 2021 ved at udfylde et ansøgningsskema og sende til kommunen senest den 28. oktober 2020.