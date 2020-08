Det er dette område, som Lidl og Skanska planer handler om. Arkivfoto: Illustration fra startredegørelsen Foto: Mette Dolmer Thygesen

Socialdemokratiet: Nej til Lidl på seminariegrunden

Mange borgeres bekymring på borgermøde torsdag overbeviste endeligt Socialdemokratiet om, at de siger nej til, at Lidl kan bygge supermarked på seminariegrunden

Hillerød Posten - 14. august 2020 kl. 08:24 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet siger nu endeligt nej til, at Lidl kan bygge nyt supermarked på hjørnet af Frederiksværksgade og Tulstrupvej i Ullerød, hvor det tidligere pædagogseminarium ligger.

Det skriver Mie Lausten fra partiet i et læserbrev til Hillerød Posten:

"Efter at have deltaget i et velbesøgt borgermøde om lokalplan 451 for Ullerød Bydelscenter er vi i Socialdemokratiet stadig imod at give Lidl lov til at opføre en dagligvarebutik på 'seminariegrunden'. Socialdemokratiet har fra starten været meget skeptiske over for den ønskede placering, men vi synes, det var vigtigt også at høre borgerne i lokalområdets holdninger til projektet," skriver Mie Lausten, som er næstformand i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Kræver ny lokalplan Det var Hillerød Kommune, som torsdag aften inviterede til borgermøde om, at Lidl ønsker at bygge supermarked øst for Netto på Frederiksværksgade, og at Skanska vil bygge boliger i op til fire etager på grunden vest for Netto.

Lokalplanen tillader i dag kun erhverv vest for Netto og ikke boliger. Den skal derfor laves om, hvis Lidl skal have lov at opføre supermarked på seminariegrunden. Det ønsker S altså ikke, skriver Mie Lausten:

"Der var mange borgere på mødet, som deler Socialdemokratiets bekymring for de trafikale problemer, som en dagligvarebutik på hjørnet vil kunne skabe. Ligesom der var store bekymringer for bygningshøjden, placeringen og bebyggelsesprocenten for det boligbyggeri, der som en del af samme projekt skulle ligge på grunden vest for Netto," skriver Mie Lausten i læserbrevet.

Hillerød Posten følger sagen.

