Socialdemokrater tog afsked med lokal partiformand: En meget trist dag

"Mange mennesker fordelte sig ud over kirkegården for at kunne være i nærheden af Helle, inden hun skulle ud på sin sidste rejse. Helle gav så meget - til mange mennesker. Hun forstod at leve et rigt liv, rigt i det man deler med andre. Derfor kom der så mange. Familie, venner, naboer, mennesker som har kunnet glæde sig over Helles gæstfrihed. Jeg kender, kendte..., Helle som et meget begavet menneske. Knusende dygtig, og enormt favnende. Hun lod ikke andre føle sig små, hun fik små til at føle sig store. Savnet af Helle er helt ubeskriveligt. Tak fordi du ville være vores formand. Du fik ét møde i Hillerød Byråd. Det gjorde du også godt, da du uden forberedelse tog ordet og venligt fik forklaret os, hvad der var op og ned på begreberne om mikroplast. Hvor ville vi alle have vundet ved, at du kunne have siddet om byrådets bord hele tiden og fremover. Vigtigst er dog, at du udlevede dine værdier hver dag på en meget konkret måde, og at vi kunne mærke det. Tak for alt Helle," skrev borgmesteren.