Smag på vinder-vin på galleriet

"Jeg besøgte det skønne galleri i skoven i foråret og fik lyst til at lave et samarbejde med kunstner Birgitte Sandvik, der ejer Galleriet på Overdrevhus. Det blev til, at et udvalg af hendes abstrakte malerier nu hænger i min store vinhal på Danstruplund. Og nu skal nogle af mine vine så smages i hendes galleri," fortæller Mikol Brandis. Der er åbent begge dage klokken 11-16.