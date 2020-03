Over halvdelen af lægerne i Hillerød har nu åbent for at modtage nye patienter til deres praksis. Foto: Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: Slut med lægemangel i Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slut med lægemangel i Hillerød

Der er kommet to ekstra læger siden 2018, hvor næsten ingen læger tog imod nye patienter

Hillerød Posten - 06. marts 2020 kl. 04:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to år siden var der lægemangel i Hillerød, og det betød, at næsten samtlige lægepraksisser havde lukket for tilgangen af nye patienter. Men det er nu ikke længere tilfældet: I dag har lidt over halvdelen af byens læger åbnet op for at tage imod nye patienter, viser nye tal fra Region Hovedstaden.

Samtidig er der sket et fald på fem procent i antallet af patienter per læge, viser tallene fra regionen. Det betyder, at hver læge i februar 2020 i gennemsnit havde 1.548 patienter.

Hillerød har dermed færrest patienter per læge, når man sammenligner med nabokommunerne.

Hovedårsagen er simpel: I dag er der 32 læger i Hillerød, og der er altså kommet to ekstra læger til byen, efter at kommunen henvendte sig til Region Hovedstaden for at gøre opmærksom på lægemanglen.

"Hillerød kører godt nu. Det er godt for alle parter, at man kan finde den praktiserende læge, som man trives godt med, og at man kan skifte læge, hvis man ønsker det," siger Alexander von Wallfeld, formand for lægerne i Hillerød under Praktiserende Lægers Landsorganisation (PLO).

Nabokommunerne Udover at der er kommet ekstra lægehænder inden for kommunegrænsen, så afhænger udviklingen i Hillerød også af forholdene i nabokommunerne.

For to år siden, hvor der altså nærmest ingen ledige læger var i Hillerød, var der nogle særlige omstændigheder i Halsnæs og Fredensborg, som påvirkede patienttilgangen i Hillerød.

"Der var svær lægemangel i Halsnæs, så der var mange patienter derfra, der søgte til Hillerød. Det gik så ud over Hillerød-patienterne," siger Alexander von Wallfeld.

"I øjeblikket er Halsnæs godt fungerende, hvor flere læger har åbnet for tilgang," siger Alexander von Wallfeld

Lægesituationen i Fredensborg har også haft indflydelse, fortæller Alexander von Wallfeld.

"Fredensborg har haft det lidt svært de seneste år, hvor nogle læger har lukket og slukket, uden der var nogen til at tage over. Vi har kunnet mærke, at Fredensborg ikke er så langt fra os".

Hillerødborgere har som konsekvens heraf været nødt til at finde praktiserende læge i for eksempel Allerød, hvor der var plads.

"Det er mest hensigtsmæssigt at have læge der, hvor man bor, for vi vil gerne have en god, nær relation mellem læge og patient. Mange af vores ældre kan heller ikke transportere sig så langt - hvis de overhovedet kan transportere sig," siger Alexander von Wallfeld.

Færre patienter De ekstra lægehænder har medført, at der er færre patienter per læge: Der var 1.625 patienter per læge i oktober 2018, som er faldet til 1.548 patienter i februar i Hillerød, hvor der ellers er befolkningstilvækst.

Selvom der er færre patienter per læge i gennemsnit, kan det dog også være tegn på, at gruppen af patienter er blevet ældre, siger lægeformand Alexander von Wallfeld.

"Grunden til, at der ikke er endnu flere, der har åbnet for tilgang - nu hvor vi er flere læger - kan måske skyldes, at patienterne bliver ældre og fejler flere ting samtidigt. Det er patienter som har brug for meget omsorg, og så har man ikke tid til flere patienter".

Almene praksisser belastes også af, at borgerne kommer tidligere hjem fra sygehusbesøg, ifølge Alexander von Wallfeld.

"Patienterne udskrives hurtigtere fra sygehusene og er ofte mere syge tidligere - delvist betinget af pladsmangel på sygehusene".

Et vist overskud Om lægerne er mindre pressede, og om der er bedre tid til den enkelte patient i dag end for to år siden, tør Alexander von Wallfeld ikke sige, men:

"Jeg tror, det generelt går meget godt. Der er ret travlt - det skal der ikke herske tvivl om - men det at man kan begynde at åbne i tilgangen vidner om, at man har et vist overskud".