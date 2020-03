Region Hovedstaden sætter nu en stopper for hjemmefødsler under corona-krisen. Arkivfoto

Slut med hjemmefødsler under corona-krisen

Region Hovedstaden sætter hjemmefødsler på pause under coronapandemien

Region Hovedstaden har valgt at sætte hjemmefødselsordningen på pause for at samle ressourcerne på hospitalet og beskytte jordemødre mod smitte.

Hjemmefødselsordningen genoptages, så snart coronasituationen er overstået.

"Region Hovedstaden forudser desværre, at mange medarbejdere i de kommende uger vil blive ramt af coronavirus. Det gælder også jordemødre. Skal vi sikre alle fødende en tryg fødsel, kræver det, at vi har personale nok på hospitalerne, og vi ved, at det kræver flere personaleressourcer at tilbyde hjemmefødsler. Derfor giver det mening at holde personalet på hospitalet, så der er nok til at håndtere det forventede pres, der vil komme i de næste uger," skriver regionen i en pressemeddelelse.

Ved at bede de fødende om at føde på hospitalet minimerer man desuden risikoen for, at jordemødrene bliver smittet og bærer coronavirus med videre til andre gravide eller tilbage på hospitalet, hvor de kan udsætte andet personale for smittefare.

"Det vil ofte være sværere at opretholde en god hygiejne i private hjem end på hospitalet. For eksempel kan det være svært at spritte hænder og opretholde andre krav til god hygiejne, som er vigtige for at undgå smitte. Vi vil gerne understrege, at der ikke er en øget smittefare forbundet med at føde på hospitalet," står der i pressemeddelelsen..

