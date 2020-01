Slottets besøgstal tæt på at sætte rekord

”Da J.C. Jacobsen, i daglig tale kaldet Bryggeren, oprettede Det Nationalhistoriske Museum, var det med henblik på, at danskerne på museet skulle kunne lære deres egen historie at kende,” siger Mette Skougaard. ”Jeg glæder mig over hver enkelt gæst, og jeg håber, at danskerne, gennem historiemalerier, portrætter, pragtrum, særudstillinger og forskellige arrangementer, på Frederiksborg får et indgående kendskab til deres lands historie og deres egen identitet,2 siger hun i pressemeddelelsen.

Besøgstallene for 2019 overgås kun lige akkurat af rekordårene 2015 og 2018, hvor udstillinger som ’H.M. Dronningen – en dragtkavalkade’ (2015) og ’H.K.H. Kronprins Frederik Prins til Danmark’ (2018) var stærkt medvirkende til at trække henholdsvis 288.623 og 294.354 besøgende til museet.

"Særudstillinger med internationalt udsyn og historisk perspektiv, afholdelse af konkurrencer inden for portrætkunst og historiekendskab kombineret med museets status som nationalt portrætgalleri og museum for danskernes historie bringer igen antallet af besøgende på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot helt til tops i museets historie," skriver museet i en pressemeddelelse.

Masser af internationale gæster

Men Bryggeren havde også internationalt udsyn og antallet af internationale gæster, der besøger museet for at se Christian d. 4. renæssanceslot og dermed får del i den danske kulturarv, som opleves på Frederiksborg, udgjorde også i 2019 en vigtig del af museets mange gæster.

Det internationale udsyn kommer i særdeleshed til udtryk via museets internationale kulturudveksling:

”De internationale udstillinger bringer anno 2020 danmarkshistorien rundt i verden og er med til at gøre Danmark til et attraktivt mål for kulturturisme,” fortæller Mette Skougaard, som med to udstillinger på Prince Gong’s Palace Museum i Beijing og en stadig igangværende udstilling i anledning af Dannebrogs 800 års fødselsdag på Tallin Bymuseum i Estland 2019 cementerede museets gode relationer til udenlandske kulturinstitutioner.

De gode relationer til de udenlandske museer fortsætter i 2020 med den for nyligt åbnede udstilling ’Portraits of the World: Denmark’ på National Portrait Gallery i Washington D.C. hvor Frederiksborgs berømte portrætmaleri ’Kunstdommere’ af Michael Ancher (1906) i øjeblikket er udstillet og forventes set af mere end to millioner besøgende, som dermed får øjnene op for både Skagensmalerne og dansk kunst og kunsthistorie for ikke at tale om den danske portrætgalleripendant på Frederiksborg i Hillerød.