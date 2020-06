Slotsbio genåbner med pigebørn og seje kvinder

Den ene film er 'Little Women' af instruktør og manuskriptforfatter Greta Gerwig. Det er en filmatisering af både på den klassiske roman af samme navn (på dansk 'Pigebørn') og andre værker af Louisa May Alcott. Greta Gerwigs version af fortællingen om March-søstrene er ifølge Slotsbio både tidløs og nutidig. Det er historien om fire unge kvinder, der hver især er fast besluttet på at leve livet på deres egen måde. I portrætteringen af Jo, Meg, Amy og Beth March ses Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh og Eliza Scanlen samt Timothee Chalamet som deres nabo Laurie, Laura Dern som Marmee og Meryl Streep som Tante March.

Den er et biografisk drama om, hvordan tre kvinder fik nok af verdens måske mest sexistiske arbejdsplads, USA's største nyheds-tv-station: Fox News. Med stålsat vilje og alt at tabe kæmper de tre kvinder for at ødelægge Fox News' giftige arbejdsmiljø og få skovlen under stationens altdominerende patriark, Roger Ailes. I hovedrollerne ses Margot Robbie, Charlize Theron og Nicole Kidman.