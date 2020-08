SlotsArkaderne lancerer ny shopping-app

"For SlotsArkaderne handler det om at skabe værdi for kunderne og give dem en god oplevelse - uanset om de er hjemme i stuerne eller besøger centret: De loyale kunder bliver også belønnet. Hver gang man besøger centret, får man nemlig ti point, som kan bruges til at indløse lækre præmier eller rabatter i vores butikker," fortæller Nanna Sofie Madsen.

"Vi vil lancere en app, som er attraktiv og spændende for vores kunder. Det skal være en app, som de gider at bruge - også på længere sigt. Det er derfor vores og butikkernes opgave at holde den interessant gennem gode tilbud og præmier som gør, at kunderne vælger at foretage deres handel og indkøb i SlotsArkaderne", slutter Nanna Sofie Madsen.