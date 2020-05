Artiklen: SlotsArkaderne har slået dørene op: - Det er rigtig godt at komme i gang igen

SlotsArkaderne har slået dørene op: - Det er rigtig godt at komme i gang igen

Mandag klokken 10 slog centret dørene op for alle de butikker, der har været lukket siden 18. marts.

"Det er rigtig godt at komme i gang igen. Det har vi alle glædet os til," siger centermanager Christina Nymand Nielsen til Hillerød Posten.

"Butikkerne glæder sig over at åbne igen og få solgt ud af alle deres varer. De har glædet sig til at byde kunderne velkomne i gode, trygge rammer," siger hun.