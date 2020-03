SlotsArkaderne: Alle adgangsveje og p-huse er stadig åbne

"Vi har været forberedt på denne udmelding de sidste par dage og er i fuld gang med at gennemføre de procedurer, der skal til for at lukke et helt center ned," skriver Christina Nymand Nielsen, som er Centermanager for SlotsArkaderne & Helsingør bycenter, i en mail til Hillerød Posten.