Slap af ved slotssøen med Center for Mindful Living

Så er 'Center for Mindful Living' klar med deres sommerretreat. Det er 8. gang, at de holder deres fire dages retreat ved Slotssøen og St. Dyrehave. Retreatet er fra 16. til 19. juli.

De fire dage giver tid til fordybelse og kontakt til naturen, hvor man kan holde ferie ude og sove hjemme. Det vil foregår i centrets lokaler i Hillerød i baghuset, Slotsgade 32. Formål med at afholde retreatet ved Slotssøen og i skoven er, at naturen kan hjælpe med til, at man slippe tankerne fra hverdagsgøremål, og dermed kommer man tilbage med fornyet energi. Der kun plads til 10 deltagere, og man følger Sundhedstyrelsens retningslinier angående corona. Info på centerformindfulliving.dk.