Skubbede nabo ind i køleskab, da han 'smilede provokerende' i Fakta

Den 70-årige så den 48-årige i butikken og havde ikke lyst til at komme i kontakt med ham, forklarede i retten. Han ville skynde sig at lægge sine varer op på kassebåndet, men pludselig mærkede han et kraftigt skub på skulderen og et slag i ansigtet, og han bankede hovedet ind i et køleskab, der stod ved kassen. Den 48-årige blev ved med at slå ham - han husker ikke, hvor mange gange, fortalte han i retten. Den 48-årige holdt op med at slå ham, da en af de ansatte sagde, at de havde ringet til politiet. Den 48-årige råbte til ham, at han ville slå ham ihjel. Han har før truet ham på livet og med at sparke hans dør ind, forklarede han i retten.