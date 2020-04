Skrivebordsnedrykning: Nordsjælland Håndbold rykker ned

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har besluttet at stoppe turneringerne og fryse stillingerne, som de ser ud lige nu og her.

Og det betyder desværre, at Nordsjælland Håndbold, der spiller i Primo Tours Ligaen, rykker ned.

"Det betyder desværre, at vi rykker ned i 1. division," siger kassemester H.P. Dueholm på Nordsjælland Håndbolds hjemmeside.

Sportschef Jørn Blom Hansen forklarer, at det ikke er muligt at udvide antallet af hold.

"Der er så mange Europacup- og landskampe, som bliver udskudt. Det betyder, at der er pres på kalenderen, og så er vurderingen i Danmark, at der ikke også vil være plads til at spille flere kampe i grundspillet," siger han.

Nordsjælland Håndbold vil nu fokusere på hurtigst muligt at komme tilbage i Primo Tours Ligaen, skriver klubben på sin hjemmeside.