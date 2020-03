FOSS havde i 2019 en omsætning på 2,19 milliarder kroner mod 2,24 milliarder kroner året før. Arkivfoto

Skovbrande, svinepest og oversvømmelser: FOSS mistede omsætning sidste år

Samtidig vurderer FOSS, at corona-krisen vil få en betydelig negativ effekt

Hillerød Posten - 27. marts 2020 kl. 14:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerødvirksomheden FOSS offentliggjorde forleden sit regnskab.

Og det viser et fald i omsætningen.

FOSS havde i 2019 en omsætning på 2,15 milliarder kroner og et årsresultat på 319 millioner kroner. Dette er lavere end i 2018, hvor omsætningen lød på 2,24 milliarder kroner og et årsresultat på 378 millioner kroner

"Regnskabet reflekterer de mange eksterne faktorer, der i løbet af året har påvirket fødevareindustrier i hele verden - fra oversvømmelser, brande og afrikansk svinepest til handelsrestriktioner," skriver FOSS i en pressemeddelelse.

"Listen over globale udfordringer er lang, og lige nu dominerer coronavirus-situationen dagsordenen hos de fleste virksomheder. Indtil videre er FOSS i god form alt taget i betragtning - vi får stadig ordrer ind og vores produktion kører på 100 procent, men der er ikke tvivl om, at coronavirussen vil få en betydeligt negativ effekt i 2020 og måske længere. Jeg er dog overbevist om, at der i fremtiden kun bliver mere brug for fødevarer, der er sikre og af høj kvalitet. Det er netop det, vores analyser kan hjælpe med at sikre," fortæller Kim Vejlby Hansen, der er administrerende direktør hos FOSS, i pressemeddelelsen,

Den digitale forretning hos FOSS viste en vækst på 110 procent i 2019. I de første tre måneder af året har FOSS lanceret tre nye produkter, der er bygget til at komme den nye digitale virkelighed i møde. Digitale løsninger har et kæmpe potentiale for fødevareanalyse på langt sigt, men også på den korte bane, som en løsning på nogle af de udfordringer mange fødevareproducenter oplever i forlængelse af pandemien.

"Her og nu gør vi vores FossManager software gratis for alle kunder, der ikke allerede er forbundet, i de næste tre måneder. Så kan de selv tilgå deres analyser på afstand, og vi kan også bedre hjælpe dem på distancen," siger Kim Vejlby Hansen og fortsætter:

"På længere sigt kan vi hjælpe vores kunder med at blive klar til de forandringer, industrien helt sikkert vil opleve, og endda komme på forkant med dem. Det vil være god forretning for vores kunder og for os. Og vigtigst, så vil det føre til en mere bæredygtig fødevareproduktion," siger han.

Fortsat investering 2019 var et år karakteriseret af ekstremt vejr, afrikansk svinepest, handelsrestriktioner og politisk usikkerhed og 2020 tegner til at følge samme spor med coronavirus, der påvirker global produktion, logistik og handel.

"Uvished er den nye normal. Vi ryster dog ikke på hånden. Vi har sat en rigtig god kurs og fortsætter med at investere ti procent af vores omsætning i innovation. Vi har et øje på horisonten, men er selvfølgelig også nysgerrige i forhold til nye muligheder, for eksempel analyse af alternative fødevarer og i forhold til nye teknologier," siger Kim Vejlby Hansen.

mw

