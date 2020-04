Der er mange krav og retningslinjer, der skal tages højde for, før Hillerøds skoler og daginstitutioner kan åbne ige. Arkivfoto

Skoler og daginstitutioner åbner først på mandag

Hillerøds skoler og daginstitutioner bliver først klar til at genåbne på mandag - nogle måske lidt før og nogle måske lidt senere

Hillerød Posten - 14. april 2020 kl. 06:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerøds skoler og dagtilbud åbner først på mandag den 20. april.

Det oplyser Hillerød Kommune.

Siden statsminister Mette Frederiksen meddelte, at dagtilbud kan åbne igen, når de er klar, har Hillerød Kommune arbejdet på højtryk for at få overblik over, hvordan åbningen kan finde sted.

Med åbningerne følger nemlig en lang række krav til dagtilbuddene og skolerne om afstand, børn i små grupper, rengøring og vask af legetøj to gange dagligt og meget, meget mere.

"Vi har arbejdet hårdt for at se, om vi kunne nå at åbne til den 15. april. Men vi har nu besluttet, at vi åbner den 20. april. For nogle institutioner måske lidt før, og hvis der viser sig uventede lokale forhindringer, kan en enkelt daginstitution også åbne lidt senere," fortæller Peter Frederiksen (V), der er formand for Børne- og Familieudvalget i en pressemeddelelse fra kommunen.

Ansætter flere Og det har ikke været nogen nem opgave at planlægge, hvordan daginstitutionerne skal åbne igen, siger han.

"Der er meget logistik i det her - for eksempel skal børnene deles i små grupper på højst tre indenfor og fem udendørs. Alle legegrupper skal være under opsyn af voksne, og det er begrænset, hvor mange grupper en enkelt voksen kan holde opsyn med. Så mange ansatte har vi ikke, så vi beder andre ansatte i kommunen, som kan, hjælpe til, og vi skal også ansætte. Rent pladsmæssigt er der også udfordringer, når vi skal have mange små adskilte grupper, og derfor arbejder vi med at finde flere steder, vi kan bruge. Der er simpelthen dagtilbud, der ikke har mulighed for at have så mange små grupper på den plads, der kræves. Det skal organiseres, hvor og hvordan børnene kan spise i helt små grupper, hvordan aflevering og hentning skal foregå og meget, meget mere. For os er det vigtigst at overholde de sikkerhedsforanstaltninger, vi skal, og det kan vi ikke nå til den 15. april for alle børn," lyder det fra Peter Frederiksen.

Han bliver bakket op af borgmester Kirsten Jensen (S).

"Vi har nødpasning på alle matrikler, som vi har haft hele tiden. Og i takt med at samfundet bliver åbnet gradvist igen, skal flere også på arbejde og flere har brug for nødpasning. De børn skal vi naturligvis passe forsvarligt, og vi skal samtidig gøre institutionerne parate til at modtage alle børn. Det tager tid. Udover flytning af medarbejdere og rekruttering af nye medarbejdere, arbejder vi med at lave en frivilligbørs for at dække behovet for praktisk hjælp med at vaske legetøj og lignende. Vi kan ikke åbne institutionerne, før vi præcis ved, hvordan vi sikrer alle forskrifter. Byrådet og kommunen sætter sikkerhed og tryghed højest, og det er vores samlede vurdering, at vi kan åbne skoler og dagtilbud på god og forsvarlig vis den 20. april," siger Kirsten Jensen.

Alle forældre vil via Børneroden blive orienterede om lige netop deres daginstitution og dens åbning - også hvis deres dagtilbud er klar til at åbne før 20. april eller af andre grunde må udsætte åbningen

Brug for ekstra tid Også Hillerøds skoler genåbner altså først på mandag den 20. april. Der er nemlig også en masse retningslinjer og krav, der skal tages højde for, før skolerne igen kan tage imod de mindste elever fra 0. til 5. klasse, fortæller borgmesteren.

"Vi har brug for noget ekstra tid. Det er næsten som at skulle starte op igen efter en sommerferie. Der er rigtig mange ting, der skal være på plads, før skolerne igen kan tage imod elever," siger Kirsten Jensen, der er imponeret over medarbejdernes indsats for at gøre skoler og daginstitutioner klar igen.

"En halv time efter pressemødet med statsministeren (mandag den 6. april, red.) var skoleledere og medarbejdere allerede i fuld gang med planlægningen. Alle er meget hjælpsomme og fleksible, og det har været nogle virkelig hektiske døgn for mange af dem," siger Kirsten Jensen.

"Der er mange ting, vi skal have styr på, før vi kan åbne, og vi skal være sikre på, at både medarbejdere og børn kan være på skolerne og i daginstitutionerne på en sikker og forsvarlig måde," slutter hun.

