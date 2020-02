Hillerøds skolepatruljer blev inviteret i biografen af kommunen som tak for deres indsats. Foto: Hillerød Kommune

Skolepatruljerne fik et skulderklap

Patruljerne fik en tur i biografen for at have trodset vind og vejr

Hillerød Posten - 19. februar 2020 kl. 18:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

120 skolepatruljer var tirsdag inviteret i Café Slotsbio som tak for at de hver dag - og i særdeleshed i vinterens koldeste måneder - står op om morgenen og hjælper trafikken på vej ved Hillerøds skoler.

"I er noget helt særligt. Vi ved, at I hver eneste morgen står ekstra tidligt op for at møde i skole tids nok til at kunne hjælpe jeres skolekammerater på vej," lød det i borgmester Kirsten Jensens (S) takkeskrivelse til eleverne.

Skoleleverne så filmen 'Tintin og enhjørningens hemmelighed' i ledsag med popcorn og sodavand.

Den lokale politibetjent Alf Christensen var også forbi for at takke eleverne for deres indsats. Og de fik også en halsedisse med vejskilte på - som et minde om deres tid i skolepatruljen. AH

