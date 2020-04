Se billedserie Borgmester Kirsten Jensen kom forbi til åbningen mandag morgen. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Skoleåbning med borgmesterbesøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleåbning med borgmesterbesøg

Grønnevang Skole sagde mandag goddag igen til omkring 500 elever, som har været sendt hjem på coronapause

Hillerød Posten - 21. april 2020 kl. 17:41 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag blev det endelig tid til, at eleverne i 0. til og med 5. klasser i Hillerød Kommune kunne komme i skole igen - og blandt andet på kommunens største skole Grønnevang Skole var de klar til at tage imod omkring 500 elever mandag morgen. Her havde de også besøg af både borgmester Kirsten Jensen og kommunaldirektør Erik Nygreen, som ville opleve, hvordan det hele forløb.

Skolen havde indført 'rullende indflyvning' af børnene, som ankom løbende mellem klokken 7.50 og 8.30, og det var distriktsskoleleder Anja Athar glad for:

"Det er gået over al forventning, og vi undgik, at børnene ankom i store klumper, så de ville stimle sig sammen. De er kommet drypvist, og forældre har afleveret dem uden for skolen, hvor vi har stået og taget imod dem, så vi kunne sikre os, at ingen forældre kom med ind på matriklen, og at børnene blev taget godt imod," fortæller hun Hillerød Posten.

Børnene var glade for at være tilbage, siger hun:

"Nogle af dem var lidt betuttede - det er klart, men det var tydeligt, at de var glade for at se hinanden," siger hun.

Har knoklet Personale, ledelse og forvaltning har knoklet hårdt for, at alting skulle være på plads til børnene mandag. Blandt andet skete der uheldigvis det, at alt det varme vand forsvandt fra Grønnevang Skoles bygninger i weekenden - og så er det jo lidt svært for børnene at vaske hænder, som de jo skal gøre ekstra mange gange i disse coronatider.

"Så vi har haft ejendomsafdelingen i sving i weekenden, og der har været håndværkere ude at føre rør, så vi har varmt vand alle steder," siger Anja Athar.

Det er dog en helt anderledes hverdag, børnene møder ind i. For eksempel bliver hver klasse delt i to, så der er plads til, at børnene kan sidde med to meters afstand og ved hvert sit bord i klasselokalerne. Det er derfor kun den ene halvdel af børnene, som har klassens vante lærer - medmindre klassen har to faste lærere tilknyttet.

De skal vaske hænderne mange gange i løbet af dagen - det er der faste regler for. Blandt andet inden de går ud på legepladsen, og inden de går ind igen, for på legepladsen kan det være svært, især for de små, at holde to meters afstand.

"Udenfor er de heldigvis i den friske luft, men indenfor holder de hele tiden to meters afstand," siger Anja Athar.

Pris på ekstra tid Nogle kommuners skoler åbnede allerede i sidste uge, men Anja Athar sætter stor pris på, at Hillerød Kommune gav skolerne nogle ekstra dage at gøre klar i:

"Det er meget vigtigt for os, at vi kunne skyde åbningen, så vi kan overholde alle de nye retningslinjer. Vi har simpelthen haft brug for den ekstra tid, så det er dejligt, at politikerne har lyttet til det. Vi har skullet rydde alle overflader og fjerne alt legetøj, som ikke kan vaskes. Vi har skullet organisere klasserne, så børnene kan sidde rigtig. Der har været ekstra rengøring på, og vi har skullet ansætte ekstra pædagogmedhjælpere og indhente børne- og straffeattester fra dem og så videre. Vi har informeret ansatte og forældre om alle nye tiltag. Det tager alt sammen længere tid, end man tror".

Skolen har desuden skullet gøre klar til, at de ældste af de elever, som normalt går i skole på afdelingerne på Jespervej og i Nødebo, skulle rykke over i lokalerne på Skansevej, hvor udskolingseleverne normalt holder til. Men lokalerne er ledige, fordi 6.klasserne og opefter endnu skal begynde i skole endnu.

Opbakning fra forældre Forældre har taget godt imod skoleåbningen, vurderer Anja Athar:

"De har været rolige og tager de orienteringer, vi har sendt ud løbende, til sig. Vi har oplevet stor opbakning, og der har ikke været så mange forældrehenvendelser. Men det er igen godt, at vi først skulle starte mandag - og ikke lige på og hårdt efter påske - for så har forældrene også haft tid til at vænne sig til tanken".

Hun glæder sig over, at skolen nu igen gjalder af børnestemmer:

"Vi har knoklet på for at gøre klar til det, så det er dejligt at være i gang igen med børnene".