Skole ramt af skimmelsvamp igen

Grønnevang Skoles afdeling Jespervej skal renoveres efter fund af både skimmelsvamp og Pcb

03. september 2020 Af Mette Dolmer Thygesen

Sidste år måtte Hillerød Kommune afsætte 11 millioner kroner til at skimmelrenovere på Grønnevang Skoles afdeling på Østervang - og nu er den også gal på skolens afdeling på Jespervej.

På den tidligere Kulsvierskolen, hvor Grønnevang Skoles elever fra 0.-5. klasse går, er der både fundet skimmelsvamp og målt for høje koncentrationer af pcb i luften. Det blev skolens medarbejdere og forældre orienteret om mandag 24. august.

"Der er forhøjede værdier af sporer fra skimmelsvamp og af pcb i nogle af bygningerne. Det drejer sig om dele af hovedbygningen. Forekomsterne er af en størrelse, så elever og lærere godt må være i bygningerne, men der skal være fokus på øget rengøring og øget ventilation," skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Flytter tre klasser Hovedbygningen rummer blandt andet gymnastiksal, omklædning, administration og enkelte klasseværelser. Selvom medarbejdere og elever godt må være i bygningerne, har skolen besluttet at flytte tre klasser, der har klasselokale i hovedbygningen, til andre lokaler på skolen. I fritidsordningen HFO'en, som også er et af de berørte områder, vil skolen arbejde på, at meget af HFO-tiden foregår udenfor. Faglokalerne kan fortsat benyttes, oplyser kommunen.

Ifølge ejendomschef i Hillerød Kommune, Karen Dilling, blev skimmelsvampen opdaget efter klager om hovedpine fra personalet, siger hun til Frederiksborg Amts Avis:

"Vi har fået rigtig mange henvendelser fra personalet, der siger, de får ondt i hovedet og kan mærke, der er noget galt. Så efter adskillige henvendelser har vi målt indeluften. Og vi har fundet et højt antal af svampesporer".

Midt i budgetforhandlinger Fundet af pcb og skimmelsvamp kommer midt i, at byrådet er i gang med at forhandle budget 2021-2025 - og nu skal politikerne altså også finde penge til skolerenoveringen. Det ærgrer Peter Frederiksen (V), som er formand for Børn-, Familie- og Ungeudvalget:

"Det er en forfærdelig ærgerlig situation. Men det er jo noget, der bare skal ordnes," siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Der er både blevet lavet målinger for asbest, skimmelsvamp og pcb. Målinger viser, at der ikke er forekomster af asbest, oplyser kommunen.

Laver plan Der bliver nu lavet en række ekstra målinger. Når resultatet af målingerne er klar, bliver der lavet en plan for renoveringen.

Renoveringen kan begynde ved årsskiftet, forventer Karen Dilling, og den vil formentligt strække sig over et år eller to.

Hvad det kommer til at koste kommunen, er endnu uvist.

Hvad årsagen til skimmelsvampen er, er heller ikke afklaret endnu. På Østervang-afdelingen opstod der skimmelsvamp på grund af utætte tage, som betød, at der var et forhøjet niveau af fugt i tagkonstruktionen og alt for gode betingelser for svampene. Det blev opdaget hurtigt, efter kommunens ejendomsafdeling havde fået øje på en mulig vandindtrængning.