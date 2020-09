Se billedserie Elever og lærere sendte 600 heliumballoner op over Hillerød i forbindelse med Marie Mørks Skoles 125-års fødselsdag forleden. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Skole fejrede de 125 år: - Vi har en klar forventning om, at man opfører sig pænt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole fejrede de 125 år: - Vi har en klar forventning om, at man opfører sig pænt

Marie Mørks Skole markerede sin 125 års fødselsdag i sidste uge - ja, skolen er lidt gammeldags, siger forstander

Hillerød Posten - 11. september 2020 kl. 17:03 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerøds ældste skole, Marie Mørks Skole på Søndre Jernbanevej, har fået endnu et år på bagen. Skolen kunne således fejre sin 125-års fødselsdag onsdag i sidste uge, og selv om corona-restriktioner lagde en dæmper på de helt store fødselsdagsudskejelser, så blev dagen trods alt fejret alligevel.

Elever og lærere var blevet kaldt sammen i skolegården ved middagstid, hvor forstander Henrik M. Christensen holdt en fødselsdagstale, og derefter blev 600 bionedbrydelige heliumballoner, som eleverne og lærerne var blevet udstyret med, sluppet løs.

Ballonerne steg flot til vejrs fra skolegården og spredte sig derefter ud over Hillerød.

Sangen manglede Én væsentlig ting for Marie Mørks Skole manglede dog. Nemlig sangen. For at undgå smittespredning måtte eleverne nemlig ikke synge, men skulle i stedet holde sig for munden, mens 'Sensommervisen' spillede ud af højttalerne.

"En af de ting, der særligt gør Marie Mørks Skole unik, er vores sang. Vi synger, og vi synger sammen. Eller det vil sige; Vi sang sammen. I 1895, da skolen åbnede, sang vi på skolen. Hver dag under 1. verdenskrig sang vi sammen.

Da vi for 100 år siden - på denne dag - fik skolens banner, der sang vi. Under 2. verdenskrig sang vi sammen - selv, når der blev skudt på gaden lige herude. Men under corona: Der synger vi ikke. Nattergalen er helt stille. I 125 år har sangen altid lydt - og nu... er der stille," sagde Henrik M. Christensen i sin fødselsdagstale.

Dannelse Selv om Marie Mørks Skole er Hillerøds ældste skole, der har flere traditioner og regler end de fleste andre skoler, så har skolen formået af følge med tiden, mener Henrik M. Christensen.

"Jeg vil beskrive Marie Mørks Skole som en skole "af tiden" med traditioner, historie og flotte gamle bygninger. Men Marie Mørks Skole er samtidig også en skole "i tiden" med nytænkning, innovation og moderne arkitektur. Den lange og kontinuerlige skoledrift giver indblik i, hvad der skal til for at lykkes som skole. Vi er stolte af elevernes høje faglige niveau, da dette er essensen af det ene ben i skolens virke. Elever skal have helt konkret viden om den verden, de lever i, men samtidig skal de også dannes som mennesker - det er det andet ben i skolen. Det bedste parameter for os er egentlig ikke elevernes karaktergennemsnit, men i langt højere grad ungdomsuddannelsernes respons, når de oplever en elev fra Marie Mørks Skole i deres uddannelsesregi. Reaktionen er altid: Send flere elever," fortæller forstanderen, der mener, at Marie Mørks Skole adskiller sig fra andre skoler på flere områder:

"Vi er her ikke bare for at forvente noget af elever og forældre. Vi stiller samtidig også os selv på mål for de forventninger, som eleverne og forældre har til os. Vi tror ganske enkelt på, at tydelige forventninger løfter barren og gør os alle bedre end det, vi var i går. Samtidig er vi bevidste om, at skolens formål altså er, at eleverne opnår konkret viden og ikke bare udvikler kreative processer, men rent faktisk ved noget og kan noget. Jeg tror oprigtigt, at vi svigter en generation ved ikke at sætte tydelige forventninger og rammer for, hvad en skole skal opnå. Der griber vi ned i traditionerne og alle de 125 års erfaring, vi som skole har opbygget. Vi prioriterer fagene og giver lærerne de bedst mulige arbejdsbetingelser for at udføre deres arbejde. Det adskiller skolen fra andre skoler," siger han.

Gammeldags 'Nogen' har måske en opfattelse af, at Marie Mørks Skole er lidt 'gammeldags'. Er den det?

"Ja, det tænker jeg. Vi har en klar forventning om, at man opfører sig pænt, taler pænt, laver sine lektier, siger undskyld, når det er nødvendigt, har respekt for voksne og rækker hånden i vejret, når man vil sige noget. Egentlig burde denne pli være det mest naturlige i verden. Men det er nok lidt gammeldags, at vi stadig insisterer på, at der er formelle normer, der skal overholdes. Hvis det er gammeldags, så er vi det. Men vi er samtidig også voksne, der giver børn mulighed for at være børn, fordi vi tilbyder tydelige rammer. Det er tryghed, der frigør børnene til at være børn og ikke 'bare' gå i skole," siger Henrik M. Christensen.

M, M, M Hvis man har været elev på Marie Mørks Skole, eller har et barn, der har gået eller går på skolen, så kender man helt sikkert til de tre M'er, der står for 'Modig, Munter og Mild'.

De tre M'er har fulgt skolen siden 1919.

"Vores tre M'er er en del af dannelsen i skolen. Modig og munter er nok de to nemmeste personlige egenskaber, som vi arbejder på, at børnene tilegner sig. Mildhed er straks en sværere disciplin. Marie Mørk ønskede ikke blot at lave skole, men også et hjem for børnene. Indtil 1977 betød det blandt andet, at der var en kostskole for piger. Men tanken om den hjemlige og milde oplevelse lever videre. Vi ønsker at arbejde hen mod, at alle elever får en personlig vinkel, oplevelse eller erfaring med de tre M'er og på en eller anden måde, gør dem til egne personlige egenskaber," fortæller Henrik M. Christensen om skolens valgsprog.

Ny bygning indvies Marie Mørks Skole indvier den 22. oktober den nye skolebygning, der er skudt op på hjørnet af Hammersholtvej og Søndre Jernbanevej. Og det er faktisk det første nybyggeri på skolen i mange, mange år.

"Det er vores første nybyggede bygning siden 1907. Da Marie byggede i 1895, satte hun nye standarder for dansk skolebyggeri. Vi har adopteret det mod og gået all-in for at løfte barren i forhold til de forventninger, man har til, hvordan en skole kan se ud. Det ville hun (Marie Mørk, red.) sætte pris på. Vi har besluttet at opkalde bygningen efter Maries søster Eva, der lavede skole med Marie i 40 år. Eva Mørk har sat et stort præg på skolen, og derfor anerkender vi nu det med at navngive bygningen efter hende," fortæller forstanderen.

Den nye bygning kommer derfor til at hedde 'Eva Mørks Hus' og kommer fra uge 44 til at huse 8., 9. og 10. klasserne.

Der går 500 elever på Hillerøds ældste skole, og de fordeler sig på 20 klasser fra 0.-9. klasse og en enkelt 10. klasse.

Historien kort

Anna Marie Mørk (født Mørch), der blev født i Købehavn i 1861 og døde i Hillerød i 1944, købte i 1895 en lille privat pigeskole, der lå i Slotsgade 3, og videreførte den som M. Mørks Skole i de bygninger på hjørnet af Milnersvej og Hammersholtvej, som skolen stadig holder til i. Skolen er løbende blevet udbygget - blandt andet ved opkøb af nabogrunde - og den 22. oktober indvies den nye bygning 'Eva Mørks Hus', der skal huse 8., 9. og 10. klasserne. I de første år var skolen en pigeskole, men i 1904 fik drenge også lov til at gå på skolen.Marie Mørks to søstre Eva Mørk og Gudrun Mørk hjalp til på skolen. Gudrun Mørk var lærerinde på skolen samt formand for Dansk Kvindesamfunds Hillerødkreds og medlem af byrådet i Hillerød. Søstrene Mørk trak sig tilbage fra dagskolearbejdet i 1930 og fra kostskolearbejdet i 1937. Marie Mørk flyttede til København men vendte efter få år tilbage til Hillerød igen, hvor hun døde i 1944 og blev begravet på Hillerød Kirkegård. Marie Mørks Skole havde indtil slutningen af 70'erne også en kostskoleafdeling.