Skøjtebane og EM-kampe skal skaffe penge til foreninger

Hillerød Events arbejder på at få en skøjtebane enten på slotssøen eller på Torvet til næste vinter. Støtteforeningen vil også vise EM-kampe på storskærm

Selv med en mild vinter skal vi nu finde skøjterne frem fra skabet. For de frivillige i Hillerød Events arbejder på at få etableret en skøjtebane enten på Frederiksborg Slotssø eller på Torvet til næste vinter.

Ideen har de haft længe, og meningen var egentlig, at skøjtebanen skulle komme allerede i år, men det nåede støtteforeningen ikke, fortæller Carsten Larsen:

"Vi havde en idé om, at skøjtebanen skulle ligge ude i slotssøen, men vi fik et nej fra Slots- og Kulturstyrelsen til den måde, vi ville lave den på. Og vi kom for sent i gang med at arbejde på et alternativ til det. Så nu har vi fået lov til at overføre pengene her til 2020. Så skøjtebanen er på vej - vi kigger på det her sidst på måneden, så vi er sikre på at være ude i god nok tid i år".

Hvis ikke Hillerød Events får mulighed for at lægge skøjtebanen ude på slotssøen ved at lægge nogle plader på søen, kommer den til at ligge på Torvet i stedet, siger Carsten Larsen:

"Vi vil diskutere det igennem én gang til med slotsstyrelsen, om ikke den kunne ligge i slotssøen i forlængelse af Torvet, så vi nærmest udvider Torvet lidt, for det, mener vi, er den bedste placering. Det ville give et fantastisk flot view ud over søen med slottet i baggrunden - og det vil give en rigtig fin vinterstemning i byen. Men hvis det ikke bliver muligt, så lægger vi den på Torvet - og det er jo også en super flot løsning," siger han.

EM på storskærm Støtteforeningen Hillerød Events opstod, efter Hillerød Kræmmermarked lukkede i 2018. Kræmmermarkedet indtjente årligt et overskud på mellem 800.000 og 900.000 kroner, som gik til de lokale foreningers arbejde for børn og unge. Hillerød Events driver dette støttearbejde videre, blandt andet gennem Hillerød Slotssø Byfest og en masse andre aktiviteter - altså også en kommende skøjtebane.

Men skøjtebanen er langt fra det eneste, som støtteforeningen har på programmet her i 2020. Der er både planer om en korfestival, koncerter på Posen i sommerferien og e-sportsevents - og så vil foreningen arrangere, at kampene til EM i fodbold til sommer kan ses på storskærm, sandsynligvis på Posen:

"Vi arbejder på at få rettighederne til at vise hele EM på storskærm - med særlig fokus på de danske kampe. Vi vil bygge et EM-studie op på Posen, hvor der bliver mulighed for at komme og hygge og købe lidt mad og drikke under hele EM. Der skal være nogen, der kommenterer kampene, og vi er i dialog med både Hillerød Fodbold og FC Nordsjælland om det og har fået positive tilbagemeldinger fra begge," siger Carsten Larsen, der i sidste uge fik mail om, at det formentligt går i orden med at få rettighederne til at vise EM-kampene:

"Vi skal bare lige have det helt på plads og have den endelige aftale på tryk".

Koncerter på Posen Sidste år i sommerferien havde Hillerød Events sammen med Hillerød Byforum også succes med at arrangere onsdagskoncerter klokken 16 på Posen med blandt andre Anna David, Gry, Thomas Evers Poulsen Band, Thomas Mejlstrup og Søren Poppe. Og de koncerter vender tilbage til sommer, fortæller Carsten Larsen:

"Det bliver nogle lidt større og længere arrangementer med først en koncert med et upcoming band og så et hovednavn bagefter. Og så vil vi lave nogle børneaktiviteter inden koncerterne. Vi vil gerne lave et lidt større setup, for når vi allerede har kørt scene, telt og ølvogn ned på Posen, så kan vi godt bruge det i lidt flere timer," siger Carsten Larsen.

Tidspunktet for koncerterne vil også rykke lidt, så de, der ikke har ferie, kan nå at få fri fra arbejde, inden det går i gang.

Kor og e-sport Korfestivalen arbejder Hillerød Events på kommer til at finde sted i Royal Stage til efteråret, og de er i kontakt med flere lokale gospelkor om arrangementet.

Også e-sporten vender tilbage med LAN-party og lignende i Royal Stage:

"Vi arbejder på, at arrangementet bliver større og bredere. Vi er for eksempel i dialog med fodboldklubberne om at få en FIFA-turnering ind og selve LAN-partyet bliver større, så vi kan få endnu flere med i år," siger Carsten Larsen.

Hillerød Kommune har i årene 2018-2020 afsat en million kroner årligt til Hillerød Events, og Kultur og Fritidsudvalget godkendte på deres møde 5. februar, at millionen i år går til koncerter på Posen, skøjtebane, E-sportevent, korfestival, aktiviteter til Hillerød Slotssø Byfest, grejbank og EM i fodbold på storskærm.

Alle Hillerød Events' aktiviteter drives af frivillige, og overskuddet går til de lokale foreningers arbejde for unge.