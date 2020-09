Michelle Tran donerer overskuddet fra Skin Corners jubilæumsfest på fredag til SMILfonden. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Skin Corner fejrer 20-års jubilæum med stor velgørenhedsfest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skin Corner fejrer 20-års jubilæum med stor velgørenhedsfest

Der kommer gang i gaden, når Skin Corner fejrer sit 20-års jubilæum på fredag

Hillerød Posten - 23. september 2020 kl. 07:01 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer ikke til at gå stille for sig, når Skin Corner i Helsingørsgade kan fejre sit 20-års jubilæum på fredag den 25. september.

Michelle Tran, der har Skin Corner, har nemlig stablet en stor velgørenhedsfest på benene i samarbejde med LiveHappy.dk for at markere jubilæet.

"Jeg var til et stort arrangement nede i Royal Stage sidste år, som Martin Jørgensen, der er stifter af Livehappy.dk, havde arrangeret. Der fik jeg en idé til en velgørenhedsfest. Jeg kontaktede efterfølgende Martin og spurgte, om han kunne tænke sig at hjælpe mig med at arrangere min jubilæumsfest, og det sagde han straks ja til," fortæller Michelle Tran.

Overskuddet fra Skin Corners velgørenhedsfest går til SMILfonden, der arbejder for at skabe og styrke fællesskaber og øge livskvaliteten i familier med alvorligt og kronisk syge børn og unge.

"Jeg synes, at de udfører et vigtigt stykke arbejde, som jeg meget gerne vil bakke op om," lyder det fra Michelle, der satser på, at hun kan samle en god portion penge ind til SMILfonden.

Cocktails og modeshow På jubilæumsdagen - altså på fredag den 25. september - kan man blandt andet deltage i auktioner både online og i butikken. Og der vil også være mange godt tilbud i butikken, fortæller Michelle Tran.

Der vil opgså være musik med DJ DIVO, der sætter gang i festen, og nogle Danmarks bedste bartendere mixer de lækreste cocktails, som man kan købe - og på den måde altså være med til at støtte en god sag.

Festens højdepunkt bliver et stort modeshow, der starter klokken 17.30, med 20 frivillige modeller.

Tak til kunderne Hele overskuddet fra dagen doneres ubeskåret til SMILfonden.

"Jeg holder først og fremmest festen for at sige tak til de mange trofaste kunder og leverandører, der har støttet os gennem årene. Uden dem ville Skin Corner ikke eksistere i dag," siger Michelle Tran, der ikke tør garantere, at hun snupper 20 år mere.

"Men jeg håber da, at det bliver til mange gode år endnu. Det går jo op og ned med finanskriser og nu også corona-krisen, men jeg har klaret skærene, og har heldigvis mange trofaste kunder. Jeg ser optimistisk på fremtiden, fordi jeg prøver at tilpasse mig tiderne med sociale medier, og derfor har jeg heldigvis også mange yngre kunder. Mange af mine kunder kommer også langvejs fra," fortæller hun.

Alle er velkommen til at deltage i jubilæumsfesten på fredag, og da det jo er en velgørenhedsfest, ønsker Michelle Tran sig ikke gaver eller blomster, men at man støtter med et beløb til SMILfonden i stedet.

Du kan læse mere om jubilæumsfestlighederne på Skin Corners Facebook-side.

relaterede artikler

Nu skal det være slut med ulovlig kørsel i gågaderne 16. juli 2020 kl. 06:19