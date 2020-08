Lejerne er utilfredse med Hillerød Kommunes forklaring af, hvorfor det skulle tage 2,5 år fra deres første henvendelse til et påbud til udlejeren i slutningen af juni i år. Foto: Anna Hjortsø

Skimmelsvamp: - Kommunen har givet for lang respit

Der gik 2,5 år fra lejerne på Frederiksværksgade henvendte sig, indtil Hillerød Kommune gav et påbud til udlejeren

Hillerød Posten - 10. august 2020 kl. 07:30 Af Anna Hjortsø

Selvom arbejdet med at fjerne skimmelsvampen fra lejlighederne er gået i gang, synes to lejere i en villa på Frederiksværksgade 103, at det er for dårligt, at det skulle tage 2,5 år, fra Hillerød Kommune blev involveret i sagen, indtil udlejeren GBE Ejendomme fik et påbud.

"Vi føler, at det er trukket i langdrag. Nu har vi boet med skimmelsvamp i tre år," siger Vibeke Olsen, der bor i en lejlighed i stueetagen.

"Vi ved godt, at kommunen har paragraffer, de skal gå ud fra, men det er bare ikke okay. Udlejer har fået for lang respit. Han bliver kontaktet, men svarer så ikke," siger Mette Rechendorff, der bor på 1. salen i villaen.

I både stuen og på 1. salen er der konstateret skimmelsvamp. I slutningen af 2017 henvendte Mette Rechensdorffs underbo Vibeke Olsen sig til Hillerød Kommune, og først i midten af juli i år har udlejer iværksat at få fjernet skimmelsvampen. Det skete, efter kommunen i juni sendte et påbud.

Lone Henriksen, sektionsleder for Miljø og byg i Hillerød Kommune, fortæller, at det har taget ekstra lang tid på grund af en retssag mellem den tidligere og den nuværende ejer af bygningen om, hvem der skulle betale for udbedringen - imens kunne Hillerød Kommune ikke gøre noget.

"Der skulle en skønsmand ind over og vurdere skaderne i forhold til salgsprisen mellem den nye og gamle ejer," siger hun.

Den forklaring synes lejerne ikke er god nok, og det har trykket ud for længe - retssag eller ej.

"Der er ikke nogen, der tager hensyn til, at det er os, der bor i det," siger Vibeke Olsen.

Lone Henriksen, er det ikke ligegyldigt for jer som kommune, hvem der skal betale regningen - så længe skimmelsvampen bliver fjernet?

"Det kan du have ret i, men den nye ejer havde en opfattelse af, at det ikke var så slemt, som lejerne mente. Derfor påbød vi at få lavet en undersøgelse".

Bogstavet i loven En mikrobiologisk undersøgelse foretaget af Hussvamp Laboratoriet, der konstaterer, at der er skimmelsvamp i lejlighederne, er dateret den 1. oktober 2018 til direktør for GBE Ejendomme, Johnni Regnarsson. Men den modtager kommunen først den 6. februar, ifølge Lone Henriksen.

"Men jeg kan ikke se hvorfor," siger hun.

Lejerne mener, at I har givet udlejeren for meget respit - at I giver ham lov til at trække det ud, så der ender med at gå ret lang tid?

"Jeg kender ikke sagen 100 procent, men jeg kan se, at vi har rykket og talt med ham adskillelige gange. Det kan godt være, at lejerne synes det, men vi har gjort sådan, som bogstavet i loven siger, vi skal gøre," siger Lone Henriksen.

"Der har været meget dialog, og det er selvfølgelig hver gang, vi har forsøgt at komme igennem med, at tingene skulle klares. Et påbud er det sidste kort, man som kommune kan trække. Såfremt det ikke efterkommes, har vi en sanktionsmulighed - at politianmelde det."

Sektionslederen kan ikke svare på, hvor længe sager om skimmelsvamp normalt varer.

"Der er intet, der er normalt i den her type sager - ingen skimmelsvampsager ligner hinanden. Men det er klart, når vi er ude og kigge på en sag, og vi mener, at det er så slemt, at man ikke må bo i det, så handler vi anderledes og nedlægger påbud mod beboelse".

Og det er ikke tilfældet i Vibeke Olsen og Mette Rechsdorffs tilfælde, ifølge Lone Henriksen.

