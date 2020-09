Hillerød Kommune skal i gang med en kæmpe renovering af den tidligere Kulsvierskole på Jespervej, som er ramt af både skimmelsvamp og pcb. Arkivfoto

Skimmelramt skole trækker mindst 50 millioner kroner ud af budgettet

Det kommer til at koste mere end 50 million kroner at renovere Grønnevang Skoles indskoling, som er ramt af både pcb og skimmelsvamp

Hillerød Posten - 14. september 2020 kl. 11:42 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Kommune afsætter hele 50 millioner kroner på at renovere Grønnevang Skoles afdeling på Jespervej for skimmelsvamp og pcb.

Det kom frem på mandagens budgetmøde.

"Vi er nødt til at have en kassebeholdning, som kan tage nogle stød. Der er kommet en sådan hændelse i år, nemlig at der er fundet pcb og skimmelsvamp på Grønnevang Skole. Det kommer til at koste mange penge - måske mere end 50 millioner kroner bare på én skole. Det kan vi ikke tage ud af vores almindelige budget. Men det er vigtigt, at vi har en sund, sikker og god skole, som elever, forældre og medarbejdere kan være trygge ved, og det skal vi sørge for, og det er en betydelig velfærdsopgave, som er kommet ind fra højre - vi vidste ikke, vi kom til at stå med så stor en udgift på Jespervej," sagde borgmester Kirsten Jensen (S) på pressemødet, hvor forligspartier præsenterede årets budgetforlig mandag morgen.

Måler fortsat Hillerød Kommune måler fortsat både skimmelsvamp og pcb-tal i skolens lokaler, lovede hun:

"Vi måler fortsat for at være sikre på, hvor det ikke er sundt at være. Samtidig er der et puslespil i gang, med at finde ud af hvor eleverne kan være. Vores bedste bud lige nu er, at det bliver en investering på over 50 millioner kroner, som vi skal sætte af".

Nogle lokaler på skoleafdelingen er blevet lukket, og der bliver fortsat sat ind med øget rengøring og ventilation, oplyser kommunen.

Forvaltningen skal arbejde med oplæg til, hvordan bygningerne kan renoveres, og komme til byrådet med beslutningsoplæg.

Nyt fysiklokale Det skal samtidig undersøges, om kommunen kan få en daginstitution ind på skolen, og der sættes penge af til endnu et fysik-kemilokale på Grønnevang Skoles afdeling på Østervang, så de store elevers timer i fysik-kemi kan være i et faglokale i den afdeling, hvor de har deres øvrige skolegang, og frigøre et klasselokale på afdeling Jespervej.

