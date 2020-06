Sidste år var det et træ, der havde stået i en have på Brunebjerg i Tulstrup i mange år, der endte sine dage som julehygge-spreder på Torvet. Arkivfoto: Martin Warming

Skal dit grantræ ende sine dage som juletræ på Torvet?

Har du et stort grantræ stående i din have, som du alligevel overvejer at skille dig af med? Så kan det måske ende sine dage som juletræ på Torvet

Hillerød Posten - 13. juni 2020 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan godt være, at der er over et halvt år til juleaften, men jagten på årets juletræ til Torvet er allerede gået i gang.

Det er Julemøllelauget og Frederik Frost, der er eventkoordinator i Hillerød ByForum, der er blevet sat på opgaven med at skaffe et flot grantræ, der skal stå og lyse op og sprede hygge på Torvet i julemåneden.

Men de har brug for hjælp fra kommunens borgere. Så hvis du tilfældigvis står og har et stort grantræ i overskud, så hører Frederik Frost meget gerne fra dig.

"Vi efterlyser egnede kandidater til at blive årets juletræ på Torvet. Så hvis man har et træ stående i sin have, som man alligevel overvejer at skille sig af med, så vil vi meget gerne høre om det," fortæller Frederik Frost.

Træet skal dog leve op til et par krav for at komme i betragtning.

"Det skal være et sted mellem 11 og 15 meter højt, og så skal det selvfølgelig ikke være alt for skævt. Derudover skal det helst stå et sted, hvor vi kan komme til det med en kranvogn," siger Frederik Frost.

Skabe julestemning Sidste år havde Julemøllelauget og Hillerød ByForum otte grantræer at vælge mellem, og valget faldt på et 12 meter højt grantræ, der stod i en have på Brunebjerg i Tulstrup. Frederik Frost håber at få mindst ligeså mange træer i puljen i år.

"Mange af de træer, der blev tilmeldt sidste år, er jo blevet fældet i mellemtiden, og jeg håber, at der er rigtig mange borgere, der igen i år har lyst til at være med til at skabe en hyggelig julestemning i Hillerød," siger han.

Hvis du har et træ stående, som du mener vil egne sig som årets juletræ på Torvet, kan du sende en mail til Frederik Frost på ff@c4.dk inden den 30. september.

Så vil han sende Julemøllelauget ud og kigge på det, og i løbet af efteråret bliver det afgjort, hvilket træ der får æren af at ende sine dage som juletræ på Torvet.

Man får ingen penge for sit træ, men til gengæld sørger Julemøllelauget altså for, at det bliver fældet og fjernet.

