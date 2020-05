Skævinge kan ikke samles foran scenen til live musik i år - men får stadig sin byfest den sidste weekend i juni - på en anderledes måde med madlavning hver for sig og loppemarked rundt omkring i gaderne. Arkivfoto: Martin Warming

Skævinge skal stadig samles til byfest

De frivillige bag byfesten Skønne Skævinge har tænkt i nye baner og byder nu på et program med fælles madlavning derhjemme, loppemarked foran husene og musik og underholdning i byen

Hillerød Posten - 29. maj 2020 kl. 06:02 Af Mette Dolmer Thygesen

Loppemarked rundt omkring på villavejene, fælles madlavning hjemme i køkkener, en rullende spillemand - og en live koncert, man kan opleve via sin skærm hjemme i haven.

De frivillige bag 'Skønne Skævinge' er klar med et alternativt program til den byfest, som skulle have fundet sted sidste weekend i juni.

"I ren frustration over, at vi ikke kunne få lov til at holde vores byfest, har vi tænkt en masse kreative tanker. Vi har fundet inspiration og nye ideer fra andre, som også laver nogle anderledes arrangementer, og vi har undersøgt, hvad mulighederne er," siger Lasse Petersen, der er formand for ISS Klub Frivillig, som arrangerer byfesten.

Se hinanden Da Danmark lukkede ned på grund af virussmittefaren, aflyste de hele byfesten, og det var hårdt, fortæller han:

"Det var ikke sjovt, for alt var forberedt og booket. Så vi har brugt meget tid på at snakke med bookere og aflyse alt det, der var bestilt. Det var en rigtig øv-tid," siger han.

Men da de begyndte at komme sig ovenpå skuffelsen ved at skulle aflyse, voksede tankerne samtidig om, hvad der så kunne lade sig gøre for at samle Skævinge.

"Hele behovet for social kontakt og fællesskab er der jo stadig. Det har vi virkelig set vigtigheden af her under krisen. Så vi har tænkt, at vi må kunne gøre noget på et eller andet plan og mødes, når forsamlingsforbuddet hæves, til havefester og hygge, så folk kan få set, hørt og snakket med hinanden," siger Lasse Petersen.

Skabe fællesskab Byfesten åbner torsdag 25. juni med banko, og fredag formiddag 26. juni bliver der spillet musik i børnehaverne. Fredag aften er der mulighed for at lave mad sammen hver for sig. Her kan man købe ingredienser til en ret i den lokale SuperBrugsen og så ellers følge med, når maden tilberedes af lokale børn og kokke live online.

"På den måde laver vi maden sammen, og alle steder i Skævinge kan man følge med på sin skærm. Vi spiser ikke sammen, men det er en måde at skabe fællesskab på, at vi alle laver samme mad, og så kan man snakke om det med naboerne. Samtidig kommer der lidt underholdning med guitarspil, som man kan lytte til i sine højttalere. Vi håber, det kan skabe en hyggelig fredag aften med familien," siger Lasse Petersen.

Et stort loppemarked Lørdag vil der være familieunderholdning, og de frivillige opfordrer til, at man stiller et bord op uden for sit hus og sælger sine gamle ting. På den måde bliver hele byen til et stort loppemarked.

"Vi håber, der bliver en rute rundt i byen, hvor man kan komme alle steder hen. Så sørger vi for noget underholdning som gøgl eller musik hist og pist, og så kan man tage familien med ud og gå en tur i byen og snakke med de lokale. Så vi vil ikke kun lave underholdning online på en skærm derhjemme, men også sørge for, at folk kommer ud og får bevæget sig lidt," siger formanden.

Lørdag aften opfordrer de til, at man dækker op i sin have til byfest hver for sig. Så kommer der en spillemand rundt, og der bliver mulighed for at købe noget kød til grillen.

"Det kan være, nogle naboer spiser sammen, eller man holder en lille havefest. På den måde bliver der stadig en byfest, bare hver for sig," siger han.

Behov for at skabe noget Lasse Petersen glæder sig over, at Skævinge trods alt får en byfest, selvom den bliver anderledes end planlagt:

"Det nemmeste havde været at lægge sig på sofaen og bare springe et år over. Men vi kan mærke behovet for - og lysten til - at skabe noget alligevel. Det er også vigtigt for byen, at vi holder fast, når nu vi har fået banket så stor en byfest op - at vi holder kontakten, også med de frivillige," siger han.

