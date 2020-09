Se billedserie Eleverne skal bygge en robot, der - måske - skal med på en rigtig rummission. Privatfoto

Skævinge-elever bygger robot, der måske skal sendes ud i rummet

36 lokale skoleelever er ved at bygge en robot, der måske skal med på en rigtig rummission med den danske astronaut Andreas Mogensen

36 skoleelever fra Kornmarkskolen i Skævinge er i øjeblikket ved at bygge en robot, der måske skal med op på Den Internationale Rumstation ISS, der svæver i kredsløb om jorden.

Eleverne, der er blevet udvalgt af deres lærere til at deltage i projektet, skal være færdige med robotten senest den 25. september.

Herefter bliver robotten i første omgang sendt en tur til Grønland, hvor den med faldskærm skal kastes ned i et 'månehabitat', hvor to danske rumarkitekter har isoleret sig selv, og hvis alt går vel, så skal den danske astronaut Andreas Mogensen have robotten med op på ISS om et par år - hvis han altså bliver udvalgt til at deltage i missionen.

Men hvorfor og hvordan er 36 skoleelever fra Skævinge pludselig blevet udvalgt til at bygge en robot, der måske skal med på en rigtig rummission?

"Vi havde en 9. klasseelev, Mathilde, der i forbindelse med en projektopgave om naturvidenskab, som hun lavede sidste år, kom i kontakt med Sheila Christiansen fra AC Satcom, der blandt andet laver kommunikations- og satellitudstyr. Sheila kom på skolen i forbindelse med Mathildes projekt, og det var hende, der spurgte, om vi ikke havde lyst til at være i projektet og bygge robotten," fortæller Helle Nielsen, der er lærer på Kornmarkskolen.

Bygges af LEGO-klodser Projektet, som eleverne deltager i, bliver kaldt for 'SPIKE Prime in Space', og det er et samarbejde mellem European Space Agency (ESA), LEGO Education, AC Satcom, Lacuna Space, SAGA Space Architects og Kornmarkskolen og har til formål at lære børn og unge om rumfart, rumteknologi og satellitkommunikation igennem teori, leg og praktiske aktiviteter med en LEGO SPIKE Prime-robot.

Da LEGO er med i projektet, bliver robotten selvfølgelig bygget af LEGO-klodser. Derudover bliver den udstyret med alverdens følere og sensorer og alt muligt andet teknisk udstyr, der blandt andet skal være med til undersøge indeklima og astronauters trivsel.

Projektet er ikke en del af den normale undervisning på skolen. De elever, der er blevet udvalgt og har meldt sig, møder derfor helt frivilligt op på skolen efter skoletid et par gange om ugen for at arbejde med robotten.

"Bagtanken er selvfølgelig, at projektet skal være med til at give eleverne en større forståelse og interesse for naturvidenskab. Og her får de faktisk mulighed for at bygge en robot, der skal bruges i virkeligheden. Det er ikke bare noget, vi leger, og det har været en stor motivationsfaktor for eleverne. De har været super engagerede og vildt nysgerrige igennem hele processen," fortæller Mia Holmbach, der er også er lærer på skolen og er tovholder på projektet sammen med Helle Nielsen.

"Vi fungerer mere som en slags mentorer i den her forbindelse og ikke så meget som lærere. Det er elevernes ideer og tanker, der skal testes af, og det er nok også det, der gør, at de synes, det er mega cool at være med i projektet," siger Helle Nielsen.

Inspirere eleverne Både Mia Holmbach og Helle Nielsen hjælper eleverne frivilligt med projektet i deres fritid.

"Jeg gør det, fordi jeg brænder for naturvidenskab, og den passion vil jeg godt forsøge at give videre til eleverne," siger Mia Holmbach.

Den danske astronaut Andreas Mogensen opholdt sig i 2015 ni dage på Den Internationale Rumstation ISS, og han er altså i spil til endnu en rummission om et par år.

"Der er ikke noget, der er afgjort endnu, men vi regner med og håber på, at han bliver udvalgt, så han kan få vores robot med op på ISS," lyder det fra Mia Holmbach.

Andreas Mogensen lagde i sidste uge vejen forbi Kornmarkskolen, hvor han mødte de 36 elever, der er med i projektet.

"Det var vildt blæret. Vi er stadig alle sammen høje over at have mødt en rigtig astronaut. Han fortalte blandt andet, at det var hans interesse for naturvidenskab, der gjorde, at han blev astronaut, og så fortalte han selvfølgelig også lidt om, hvordan det er at svæve rundt ude i rummet," siger Mia Holmbach,

Indtil videre har eleverne fået bygget et par prototyper af robotten, men den er altså ikke færdig endnu.

"Vi ved ikke helt, hvor stor den bliver, men den skal helst ikke være større, end at den kan være i en rygsæk," siger Sheila Christiansen fra AC Satcom.