Skæve boliger til socialt udsatte er måske på vej

Udvalgsformand ser mulighed for at omdanne husvildeboligerne på Trollesbro. Udsatteråd er uenig

Hillerød Posten - 27. marts 2020 kl. 07:33 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I øjeblikket drøfter Omsorgs- og livskraftudvalget etablering af skæve boliger i Hillerød. Skæve boliger er en særlig boligtype til udsatte borgere, der har store udfordringer, og som derfor har vanskeligt ved at blive fastholdt i andre sociale boligtilbud eller i egen bolig.

"Lige nu er vi ved at vurdere behovet. Vi skal ikke etablere flere skæve boliger, end hvad der er behov for, da det ville være en udgift til noget, som der ikke er brug for. Størrelsesordenen kan selvfølgelig ændre sig, men der er altid en gruppe mennesker, der har det sværere, så der kan det være godt at have skæve boliger," siger Christina Thorholm (Radikale Venstre), formand for omsorg og livskraftudvalget.

Hvis politikerne vælger at gå videre med etableringen af skæve boliger, vil projektet være en del af kommunens budget for 2021-24. Det betyder, at de skæve boliger potentielt vil indgå i budgetforhandlingerne på rådhuset til efteråret.

Fra husvild til skæv Lige nu lyder vurderingen, at der er 8-10 beboere i husvildeboligerne på Trollesbro, som kunne flytte ind i en skæv bolig. Borgerne er over 40 år og har eksempelvis et alkoholmisbrug, er socialt isolerede, psykisk sårbare, hjemløse og/eller har behov for støtte i hjemmet. I en skæv bolig er det derfor centralt, at der er en social vicevært, der har daglig kontakt med beboerne, og som kan støtte og forhindre konflikter mellem dem.

Ifølge Christina Thorholm fungerer mange af husvildeboligerne på Trollesbro i forvejen som skæve boliger, og det er derfor en mulighed at omdefinere dem til skæve boliger. En husvildebolig er et midlertidigt tilbud til hjemløse, mens en skæv bolig er en permanent bolig.

"Vi har en gruppe borgere boende på Trollesbro, som har boet der i mange år. Hvis vi omdefinerer husvildeboligerne, kunne det give de skæve boliger, der er brug for. Der er en social vicevært og fællesrum, som understøtter den støtte, der skal være i den type bolig. Det er et perspektiv på det," siger hun.

Råd fraråder Initiativet til at etablere skæve boliger kommer fra Hillerød Udsatteråd, der glæder sig over, at sagen er kommet på den politiske dagsorden. I deres høringssvar fraråder rådet dog, at de eksisterende husvildeboliger bruges som skæve boliger. De mener, at beboerne er for blandede, at der er mange ind- og udflytninger, og at bygningerne ligger for tæt på hinanden uden udenomsplads.

"Det er svært ikke at følge med i, hvad naboen foretager sig og eventuelt blive indblandet i noget, man ikke har lyst til," skriver de og nævner også, at der i perioder er mange stoffer i omløb i og omkring området.

"Man kan have forskelligt perspektiv på det. Forvaltningen har vurderet, at det er en homogen gruppe borgere, som fungerer godt sammen der. Lige nu har de ikke krav på at blive boende, og hvis det bliver til skæve boliger, gør det, at de har en huslejekontrakt og kan blive boende. Så kan man diskutere, at når de engang fraflytter, om dem, vi kan tiltrække, er så godt fungerende, at de kan bo så tæt, som man gør der," siger Christina Thorholm.

Vil der ikke mangle husvildeboliger, hvis man omdanner dem til skæve boliger?

"Jeg mener, vi har 30 husvildeboliger i alt, og i forhold til vores indbyggertal har vi et højt antal," siger udvalgsformanden, der derfor ikke mener, at der vil mangle husvildeboliger.