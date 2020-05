Sirenerne hyler - men bare rolig, det er kun en test

Der er ingen grund til at kravle ind under møblerne eller gå i kælderen, når du i morgen, onsdag 6. maj, kan høre sirenerne hyle over det ganske land. Det er nemlig blot den årlige afprøvning af varslingssystemet, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Beredskabsstyrelsen gennemfører klokken 12 til 12.15.