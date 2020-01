Salget af te er lidt af et varemærke for butikken - og det lover den nye indehaver Simon Ingerslev at bevare. Her ses han med tidligere ejer Dorthe Tulloch, som han overtager butikken fra.

Simon overtager gågadebutik: "Jeg har altid gerne villet have butik i Hillerød"

Simon Ingerslev overtager 'Vin Specialisten By Dorthe' i Slotsgade i Hillerød efter at have arbejdet i butikken de sidste to år

Når Dorthe Tulloch i denne uge har forladt Vin Specialisten By Dorthe i Slotsgade, er det velkendte kræfter, der tager over. Den nye butiksindehaver er nemlig 34-årige Simon Ingerslev, som har arbejdet i butikken de sidste to år.

De to har længe haft planlagt overtagelsen af den butik, som Simon Ingerslev har været glad, lige siden han selv kom forbi den under sin opvækst i Hillerød.

"Jeg har altid kigget på det her sted og haft det i tankerne. Det er så fint her, og den har altid ligget her. Den hører hjemme her. Og det har været dejligt at lære stedet at kende og få en fornemmelse af butikken og lære kunderne at kende igennem de to år," siger han.

Simon Ingerslev vendte tilbage til kommunen og flyttede til Meløse efter 10 år i København:

"Jeg har altid gerne villet have butik i Hillerød, Jeg kommer fra Hillerød, min familie kommer fra Hillerød - og det har altid været min plan at komme tilbage. Hvis jeg skulle åbne en butik - så skulle det være i Hillerød. Jeg kender byen og området så godt - og jeg føler mig godt tilpas her," siger han.