Sensommerjazz med Vincent og Ploug på biblioteket

Så er der sensommerjazz på Hillerød Bibliotek 20. september klokken 15-17.30. Her kan du opleve saxofonisten Niels Vincentz og guitaristen Mikkel Ploug i en intim koncert.

Duoen, der kalder sig Mikrokosmos, er to af dansk jazzmusiks mest interessante profiler, skriver biblioteket i en pressemeddelelse. Til koncerten har de to musikere samlet essensen af, hvad der tænder deres musikalske passion. Eftermiddagen byder på en blanding af europæisk klassisk musik, danske salmer og amerikansk jazzmusik med improvisationen som den røde tråd, der binder det hele sammen. Billetter kan købes via www.hillbib.dk.