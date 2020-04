Se billedserie Dagmar, Kathrine og Kamilla var meget glade for at se deres venner i skolen igen - også selvom skemaet stod på udendørs undervising og en edderkop i tæppet...

Se skolestart-billederne: Min mor har aldrig set mig være så glad for at skulle i skole

Privatskolerne åbnede for elever allerede i sidste uge. "Det er svært ikke at kramme hinanden," sagde eleverne

Hillerød Posten - 22. april 2020 kl. 06:39 Af Tekst og foto: Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor Hillerød Kommunes folkeskoler først slog dørene op for eleverne mandag i denne uge, vrimlede det allerede i sidste uge med børn på privat- og friskoler i kommunen. En af dem var Johannesskolen, som åbnede for elever allerede i torsdags, hvor Hillerød Posten lagde vejen forbi.

Læs også: Skoleåbning med borgmesterbesøg

Alle elever blev undervist udenfor i det gode vejr stort set hele dagen.

"Det er gået rigtig godt. Eleverne har glædet sig til at komme," sagde skoleleder Thomas K. Pedersen.

Dejligt at være af sted

På en græsplæne bag skolen mødte Hillerød Posten nogle af eleverne i 4. klasse, blandt andre Dagmar, Kathrine og Kamilla som havde glædet sig meget til at vende tilbage til skolen efter en coronapause på adskillige uger:

"Det er så godt at være tilbage og kunne lege med sine venner igen. Jeg har ikke rigtig leget med nogen, mens jeg har været hjemme, og det har været kedeligt. Så det er så dejligt at være af sted igen," sagde Dagmar, som var blevet fotograferet om morgenen af sin mor, inden hun tog i skole:

"Min mor tog et billede af mig, for - som hun sagde - hun havde aldrig set mig være så glad for at komme i skole før," sagde hun med et stort smil, og Kathrine gav hende ret:

"Da jeg skulle i skole, kunne jeg slet ikke lave et normalt ansigt. Jeg havde bare sådan et kæmpestort smil på munden".

Hun og klassekammeraterne glædede sig også over, at de ikke skulle være i 'hjemmeskole' mere.

"Det er altså sjovere at lave sine ting sammen i skolen. Og så kan man få noget mere hjælp til lektierne her, end vi har kunnet derhjemme," sagde Dagmar.

At de så skulle undervises udenfor hele dagen, var "fedt," mente pigerne - selvom de var blevet forskrækket af en edderkop i løbet af dagen.

"Men det er svært ikke at kramme hinanden," sagde Kathrine og rakte armene ud i luften til et stort luftkram rundt om veninderne.

Delt i hold Eleverne i hver klasse var delt op i to hold á cirka 11. Det skal sikre, at der er plads til at sidde med to meters afstand, når undervisningen foregår indendørs, for eksempel hvis det regner. Derudover har skolen lavet legegrupper med fem-seks børn i hver. Hver legegruppe har fået tildelt ét toilet, som de kan bruge - også når der skal vaskes hænder mange gange dagligt. Og der var sat afstandsstreger op, så de to meters afstand sikres i toiletkøen.

"Vi har brugt rigtig meget af tiden inden genåbningen på at få gjort hovedrent, så alt var klinisk rent, til børnene kom tilbage," fortæller Thomas K. Pedersen.

Han og personalet havde også haft travlt med at stille bordene op med to meters afstand i alle klasselokaler. De ældste elevers rum var taget i brug af de yngste, så der højst sidder 12 børn i hvert rum. Heldigvis kunne borde og stole fra 9. klasse indstilles, så de små i 1. klasse kan bruge dem, fortæller skolelederen.

Alle ekstra borde og stole var fjernet, og de sofagrupper, som eleverne ellers hænger ud i, var afdækket med bånd - ligesom bordfodboldborde, svævebane og klatrestativer.

"Men vi har masser af plads til børnene. Vi er heldige i denne situation, at vi har så store udendørs arealer," sagde Thomas K. Pedersen.

Hvad er to meter? Lærerne havde på forhånd forberedt sig på anderledes undervisning, når nu eleverne ikke kunne samle sig foran katederet og tavlen. I 2. klasse drog de af sted til Frederiksborg Slot for at lære om dronningen på hendes fødselsdag, og i 0. klasse var læringsmålet at lære, hvor langt to meter egentlig er. Det lærte de blandt andet ved hjælp af nogle tov, som de kunne holde ved - med to meters afstand.

Et andet sted på græsplænen var eleverne i gang med at male og sy på et tæppe, som de kan sidde på fremover til den udendørs undervisning.

Thomas K. Pedersen glædede sig over igen at kunne tage imod børnene:

"Jeg stod udenfor, da de kom, og det var dejligt at tage imod dem og høre, at de var glade for at komme tilbage. Generelt er det dejligt at se skolen fyldt med børn igen. For det er jo det, den er der for - og det er børnene, vi er her for," siger han.

Også blandt andre Siger- slevøster Privatskole, Hillerød Lilleskole og Marie Mørks Skole åbnede allerede i sidste uge.

