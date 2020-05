Se billedserie "Storken er en dejlig flyver". Både Shu-Bi-Dua, H. C. Andersen og Ingemann og Weyse har skrevet om storken, som forleden var på besøg i Hillerød. Foto: Anja Greisen

Se billederne: Storken på visit i Hillerød

En stork landede forleden i en kran i Hillerød, men fløj videre. Ifølge Storkene.dk kan den mangle en færdig rede at slå sig ned i

Hillerød Posten - 07. maj 2020 kl. 14:45 Af Mette Dolmer Thygesen

Hillerød fik fornemt besøg af en stork i fredags.

Den sad og sonderede terrænet i en byggekran på Frederiksværksgade - og synet af en stork er faktisk ikke så usædvanligt i år, fortæller Jess Frederiksen, som er formand for Storkene.dk.

"Der har været rigtig mange storke i Nordsjælland i år. De viser stor interesse for området, og vi har blandt andet set dem omkring Vejby. De turnerer lidt rundt i området".

På udkig efter mage De fleste storke flyver videre til Skåne, hvor der er en bestand af storke, siger han. Men nogle bliver hængende i området, og denne stork var sandsynligvis også på udkig efter en mage, siger han.

"Jeg tror ikke, den har fundet sig en mage, for så er jeg sikker på, vi havde hørt om det. Det ville være fedt - men jeg tror det desværre ikke. Og seneste frist for, at storken slår sig ned og bygger rede, nærmer sig - det er cirka 10. maj. Efter det er det for sent," siger han.

Storken har ellers holdt til i Hillerød tidligere. Det var faktisk et af de sidste steder, hvor storken ynglede i 70'erne, mener Jess Frederiksen. Siden er den set flere gange, men den har ikke slået sig ned.

"Men vi ser generelt storken meget oftere end tidligere i Danmark. Det er, fordi den er i fremgang lige syd for os i Tyskland og Holland. Og i Danmark har vi i år tre nye storkepar, så vi nu har i alt seks - det er da en fordobling af bestanden, men det er stadig meget lavt," siger Jess Frederiksen.

Mangler storkerede Ifølge Jess Frederiksen lader det til, at storken, som blev set i Hillerød, er dansk. Den er ringmærket med en ring over venstre fod, så den stammer enten fra 2017 eller 2019, da en ring på venstre ben betyder ulige år. Den er formentlig mærket i Gundsølille, hvor storkeparret Ida og Emil har holdt til siden 2007. De skånske storke er til gengæld ringmærket med farveringe over knæet.

Han ærgrer sig over, at der ikke er sat en storkerede op her i området, som storken sonderer netop nu.

"Storke kan selv bygge reder, men man kan tiltrække den ved at gøre arbejdet for den og sætte en rede op på en pæl," siger han.

Storkene.dk, som registrerer storkene i Danmark, hører gerne fra borgere, som ser en stork.

"Vi vil gerne finde ud af, hvor den opholder sig mest og overnatter, for næste år laver vi en samlet plan for opsætning af nye storkereder, og vi vil gerne tiltrække storkene til de rigtig steder - der hvor de har mulighed for at finde føde. Storken vil gerne være tæt på moser, enge og overdrev, og storkens store problem er, at Danmark er præget af kornmarker, så langt øjet rækker".

Vækker følelser Jess Frederiksen og Storkene.dk håber, at Danmark kan få mange flere storke i fremtiden.

"Vi gør, hvad vi kan, for at den kan komme tilbage. For storken er jo en fugl, som hører Danmark til. Den vækker følelser i mange, og den er beskrevet i mange sange og i H.C. Andersens eventyr," siger han.

Hvis storken ikke slår sig ned i Nordsjælland, vil den flyve sydpå, hvor der er mange storke, til efteråret.

"Så må vi håbe, at den kommer tilbage til næste år og ikke helt har opgivet området," siger Jess Frederiksen.