Se billedserie Fangetårnet er omringet af stilladser, nu hvor et 27 millioner kroners arbejde er i gang. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Se billederne: Slottets fangetårn sættes i stand for 27 millioner kroner

Slots- og Kulturstyrelsen er i gang med et omfattende arbejde efter at en hussvamp er flyttet ind i porttårnet på Frederiksborg Slot

Hillerød Posten - 14. februar 2020 kl. 06:57 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fangetårnet på Frederiksborg Slot i denne tid godt pakket ind i stilladser, og det er der en god grund til. Tårnet, som faktisk nærmere kan betegnes som et porttårn end et fangetårn, er nemlig ved at blive sat i stand for 27 millioner kroner.

I foråret 2019 opdagede Slots- og Kulturstyrelsen, at tårnet var blevet angrebet af en ægte hussvamp i de store træbjælker i den nederste del af spirets tagkonstruktioner.

"I forbindelse med at vi efterså fugerne i murværket, konstaterede styrelsens medarbejdere, at der var nogle fugtområder, som så ud til at have bredt sig ind i bygningen. Der blev foretaget en ekstra grundig undersøgelse af tagfoden, som er svært tilgængelig. Men det viste sig at være en stor, ægte hussvamp, som havde klemt sig ind i krogene på dette meget kritiske sted," siger Simon Hvidt, som er projektleder i Slots- og Kulturstyrelsen og bygherre i forbindelse med renoveringen af Fangetårnet.

Nødt til at handle Hussvamp er noget af det, man som husejer kan finde i sine bygninger - og det samme gælder i Slots- og Kulturstyrelsen, hvor de har ansvaret for at bevare og videreføre den byggede kulturarv, som knytter sig til staten, blandt andet mange af slottene rundt omkring i Danmark.

"Hussvamp er det, man frygter allermest, når man taler om murværk og træværk i kombination med hinanden og med fugt. Vi ved ikke, hvor længe hussvampen har siddet der, for den kan være svær at se. Men den sender sine svampehyfer ud, hvor den kan finde næring og vand, og den vandrer gennem kalken. Den kan æde sig godt ind i mange konstruktioner, så vi var nødt til at handle med det samme," siger Simon Hvidt.

Ovn omkring tårnet Slots- og Kulturstyrelsen byggede derfor en stor ovn op omkring Fangetårnets tagfod og varmede hele den del af bygningen op til 50 grader i en uges tid 50 grader i en uges tid i september 2019, fortæller han:

"Det er en omstændelig ting at gøre, men det er den bedste måde at få dræbt en hussvamp på og standse dens aktivitet. Samtidig kan vi gøre det uden at ødelægge bygningen eller skille den ad for at fjerne de angrebne områder," siger han og fortsætter:

"Men det ændrer ikke på, at vi skal ind og have reetableret bæreevnen i de konstruktioner, der er angrebet af svampen. Den har spist lystigt af træværket, så vi har skullet skifte mange bjælkeender og dele af murremmene, og vi har kigget rundt på hele konstruktionen og fundet en del andre fugtskader, så alt det arbejder vi på".

Foran i køen Arbejdet med at udbedre skaderne efter hussvampen forventer Simon Hvidt varer til foråret, men når nu styrelsen har brugt penge på at sætte stilladser op og etablere en byggeplads ved tårnet - så var der også lige nogle andre ting, som styrelsen kunne kigge på og dermed slå flere fluer med ét smæk.

"Nu hvor vi havde stillads på bygningen, så var vi inde og kigge på planlægningen af, hvad vi skal have lavet på slottet inden for de næste 5-10 år og så prioritere nogle af de ting foran i rækken," siger Simon Hvidt.

Derfor gennemgår styrelsens medarbejdere både sandstensbånd, som kan være nedbrudt, i facaden, og jernankre, som er muret ind i murværket, skal rustbehandles for at undgå revner i murværket.

Apollon og Diana Også to smukke skulpturer i fangetårnets port i retning mod slottet bliver der nu kigget på. Det er Apollon og Diana, som tilskrives den italienske billedhugger Pietro Crivelli i 1600-tallet.

"Det er en af Danmarks smukkeste portaler, men den har længe været kraftigt nedbrudt. De to figurer er blevet grønne nedsivende kobber fra taget, men hvad værre er, at en masse dele af skulpturarbejdet er faldet fra hinanden og gået i opløsning. Så nu skal vi i gang med at tage afstøbninger af de originaldele, der er tilbage, så vi har en dokumentation af skulpturerne, som de ser ud i dag, og derefter lave modeller til en rekonstruktion af de dele, som er forsvundet eller er ved at forsvinde," siger han.

Billed- og stenhuggerarbejdet kommer til at tage fire år og koste næsten 15 millioner kroner af de i alt 27 millioner kroner, som Folketinget bevilgede til opgaverne på Fangetårnet i december sidste år.

Tagets kobber For at undgå, at en ny svamp flytter ind i tårnet, skal Slots- og Kulturstyrelsen også gennemgå Fangetårnets tag.

"Det er jo meget væsentligt, når vi udbedrer en svampeskade, at vi sørger for, at det ikke sker igen, og så skal tagdækningen være fuldstændig tæt," siger Simon Hvidt.

"Vi ønsker ikke at skifte alt kobber ud på det flotte spir, men vi skal eftergå det og sørge for, det er tæt. Så der vil blive tale om reparationer - men vi håber ikke, vi skal ud i at skifte større partier af kobberet".

Stå mange år endnu Simon Hvidt gør opmærksom på, at Frederiksborg Slot nu har stået i 400 år - og skal gerne blive stående mange år endnu.

"En af vores kerneopgaver er at standse den nedbrydning, der sker med tiden, så godt vi kan - og at genoprette nedbrudte dele, hvor vi kan gå ind og gøre det uden at være historisk ukorrekte. Det er en vedligeholdelse, som kommer bygningen til gode - og samfundet og borgerne som i fællesskab ejer bygningerne, så vi kan nyde dem og lære af dem," siger han.

Slots- og Kulturstyrelsen forventer, at arbejdet med Fangetårnet som en helhed vil være afsluttet i 2023 - særligt billedhuggerarbejdet med at restaurere Apollon og Diana har mange år forude, men så skulle de to skulpturer også gerne kunne stå i 4-500 år mere.