Se billederne: Slottet åbnede med kongelige dragte, barokmusik og masser af håndsprit

Lørdag klokken 10 slog Frederiksborg Slot dørene op i det gode sommervejr efter at have haft lukket i over 2,5 måneder på grund af corona-virussen.

"Det er en fantastisk følelse, at Frederiksborg er genåbnet, og det glæder mig at mærke den glæde, gæsterne udtrykker, når de træder indenfor på museet. Nogle har været på museet før og glæder sig over gensynet, mens der på åbningsdagen også kom gæster langt fra, som havde set frem til deres første møde. Det er selve essensen af et museum, at publikum har adgang til dets samling, så åbningsdagen er ganske særligt for os," siger Mette Skougaard, direktør for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.