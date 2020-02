Se billederne: Sarah Mahfoud hyldet på Københavns Rådhus

Se billedserie Hillerødbokser Sarah Mahfoud blev hyldet af blandt andre Mogens Palle, Bettina Palle og overborgmester Frank Jensen på Københavns Rådhus. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Den nybagte verdensmester Sarah Mahfoud fik serveret rådhuspandekager i København

Den nybagte verdensmester i fjervægtsboksning Sarah Mahfoud blev torsdag 6. februar hyldet på Københavns Rådhus.

Her var hun inviteret til reception i Magistratsalen, hvor overborgmester Frank Jensen ønskede tillykke og bød på de traditionsrige rådhuspandekager. Også boksepromoter Bettina Palle holdt tale for Sarah Mahfoud, som indtil for nylig boksede i hillerødbokseklubben Hillerød Sports Klub.

30-årige Sarah Mahfoud flyttede til Hillerød med sine forældre, da hun var fire år. I 2013 flyttede hun til København, men hun fortsatte med at træne med Steen Sørensen fra Hillerød Sports Klub, indtil for en måneds tid siden hvor hun skiftede til den amerikanske træner Sherman Williams.

Sarah Mahfoud udboksede lørdag 1. februar den argentinske bokser Brenda Karen Carabajal i Frederiksberg Hallerne og blev verdensmester i fjervægt hos det store forbund IBF, International Boxing Federation. Det er kun tredje gang, at Danmark har en kvindelig verdensmester i boksning og første gang nogensinde, at en dansk bokser vinder et IBF-bælte.

"Det er kæmpestort for dansk boksning, at Sarah Mahfoud lørdag nat kunne iføre sig IBF VM-bæltet efter en sikker hjemmebanesejr. Nu har bokseverdenen fået et nyt kvindeligt forbillede. Jeg ønsker Sarah Mahfoud et stort tillykke med verdensmesterskabet," udtaler Frank Jensen i en pressemeddelelse.

Stor ære Sarah Mahfoud var stolt over at blive inviteret til rådhuspandekager:

"Det er en stor ære for mig, og boksesporten generelt, at blive inviteret til rådhuspandekager på Københavns Rådhus. Jeg er stolt over at stå her sammen med Bettina og Mogens Palle for sammen med dem at kunne fejre denne afslutning på det kæmpe arbejde, der er lagt i lørdagens Danish Fight Night - VM-stævne. Større kan det vist ikke blive," siger hun.

Sarah Mahfoud er i øvrigt også kendt som vinder af TV2's 'Vild med Dans' i 2016.

