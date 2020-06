Se billedserie Hillerød Kirkes nye sognehus begynder at tage form. Foto: Jan F. Stephan

Se billederne: Nyt sognehus tager form

Hillerød Kirke har haft et nyt sognehus på ønskelisten i mange år

Hillerød Kirkes nye sognehus begynder at tage form.

Sognehuset, der er ved at blive opført mellem Østergade og kirken, bliver knap 550 kvadratmeter stort og skal blandt andet bruges til administration og konfirmationsundervisning. Derudover kommer der også en cafe og en række lokaler, der kan bruges til forskellige formål.

Der var rejsegilde på sognehus-byggeriet forleden, og her kunne formanden for menighedsrådet, Christen Jørgensen, konstatere, at alt går efter planen.

"Det er en fornøjelse nu at stå her i huset, hvor man rigtig kan begynde at fornemme de detaljer, vi indtil nu kun har set på papir og som ideer. Det glæder mig, at de kvaliteter, vi så på papiret, og som gjorde, at det var netop Entasis' projekt, der vandt, nu begynder at træde frem og blive til virkelighed," lød det fra Christen Jørgensen ved rejsegildet.



Han glædede sig samtidig over, at det nye sognehus endelig er ved at blive en realitet. Det har nemlig været længe undervejs.

"Jeg har siddet i menighedsrådet i otte år, og i alle de otte år er der blevet arbejdet med det," sagde Christen Jørgensen.



Hillerød Kirkes 'Juniorkor' sang ved rejsegildet. Privatfoto



Klar til november Men det var faktisk allerede i midten af 90'erne, de første tanker om et nyt sognehus opstod, fortalte sognepræst Ole Cæsar Jensen ved rejsegildet.

"Her til formiddag kiggede jeg gamle menighedsråds-referater for at se, hvornår de første pladsproblemer meldte sig i Hillerød Kirke. Det gjorde de ifølge referat af 13. juni 1995, hvor søndagsskolen gør opmærksom på, at de mangler plads. Det er jo næsten på klokkeslæt 25 år siden i dag," sagde præsten.

Rejsegildet er en fest, som bygherren holder for primært håndværkere, når murene står færdige, bjælkelaget er lagt og tagkonstruktionen rejst.

"Tak til alle håndværkere. I skal vide, at det hus i bygger, er ventet med længsel og bliver et hus, hvor der kommer til at være aktivitet stort set alle ugens dage. Det bliver et hus der bliver brugt af både gamle og unge. Vi ved, det kan være lidt forstyrrende i jeres arbejdsgang, hvis der pludselig er en kirkelig handling, der medfører i ikke kan arbejde. Jeg hører, i klarer det godt, så et stort tak," lød det fra Christen Jørgensen.

Hvis alt går efter planen, så er det nye sognehus klar til brug i november.

