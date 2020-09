Se billederne: Nyt outdoor fitness blev indviet med styrketræning

Se billedserie Det nye Outdoor Fitness ligger lige bag den store parkeringsplads ved indgang 01. Det var her, at hospitalsdirektøren bød velkommen. Se flere fotos på www.hip.dk. Foto: Jan Frithjof Stephan

Alle kan træne på nyt fitness-område ved hospitalet i Hillerød

Hillerød Posten - 20. september 2020 kl. 09:06 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag eftermiddag klippede hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth og formand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg Christoffer Buster Reinhardt (K) det blå silkebånd til det splinter nye Outdoor Fitness ved Nordsjællands Hospital på Dyrehavevej. Med et væld af træningsmaskiner skal de nye træningsfaciliteter være et alternativ til de gå- og løbestier, der allerede er etableret på hospitalets matrikel.

"Coronaepidemien har tvunget mange ud i nye træningsformer, efter at de lokale fitnesscentre var nødt til at lukke. Derfor har mange fået øjnene op for nye muligheder, for at få pulsen op og styrke helbredet," lød de indledende ord fra regionens udvalgsformand Christoffer Buster Reinhardt, der afslørede, at det udendørs træningscenter ikke kun er tiltænkt patienter og personale på hospitalet, men også til alle træningsglade borgere i området.

"Jeg håber meget, at det bliver et sted, som kommer til at emme af fællesskab og svedige mennesker i den kommende tid, inden vinteren kommer," tilføjede han.

De gode rammer Regionen arbejder målrettet med at fremme en sund livsstil og skabe gode liv, og under navnet "Det fysisk aktive hospital" har regionerne samtidig haft en vision om at skabe bedre rammer for fysisk aktivitet som en del af behandlingen af helbredelsen på landets hospitaler. Netop de opgaver mener formanden, at det nye træningsområde taler direkte ind i.

"Det er vores ansvar som politikere og offentlig institution at sørge for, at de rammer, vores patienter og medarbejdere bevæger sig i, indbyder til en sund livsstil," sagde han og fortsatte:

"Med det nye udendørs træningsområde håber vi på at skabe et sted, hvor der kan skabes et socialt fællesskab på hospitalet med omdrejningspunkt om det gode liv. Det gode liv, både når det kommer til en sund livsstil, et godt arbejdsliv for medarbejderne, en høj livskvalitet for borgerne i regionen. Noget som vores seneste budget tager udgangspunkt i".

Med til Favrholm Ifølge Christoffer Buster Reinhardt spiller initiativet også direkte ind i den røde tråd om fysisk aktivitet fra den udvidede sundhedsforståelse, som fremtidens hospital i Favrholm bygger på, og derfor er planen også, at det nye træningsområde tages med videre, når det nye hospital står færdigt.

"Det er meningen, at Outdoor Fitness bliver taget med videre til Nyt Hospital Nordsjælland, når det er bygget færdigt. Men indtil da håber vi, at vi kan få en masse erfaring med træningen og fællesskaberne her på matriklen og finde ud af, hvad der fungerer bedst," sagde han afslutningsvist med en opfordring til, at alle deltagere ved fredagens arrangement spredte den gode nyhed, så flest mulige kan få glæde af initiativet.

Udover hospitalsdirektøren og regionens udvalgsformand deltog også professor Bente Klarlund og ekspert i fysisk aktivitet og træning Morten Zacho. Efter indvielsen af området introducerede de sammen alle maskiner, og de fremmødte kunne snart give sig i kast med træningscykel, mavebøjninger og armtræning eller nyde de kolde forfriskninger i og uden for Porthuset.

