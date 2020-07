Se billedserie Der var fuldt hus på de nystøbte betonskateramper, som Street-Lab indviede i sidste uge. Foto: Mdt

Se billederne: Nye ramper gav glade skatere

Der blev skatet løs i Street-Lab, der i sidste uge bøde på summercamp. Her støbte de også nye betonramper ved Frederiksborgcentret og stillede halm-parkourbane op

Hillerød Posten - 16. juli 2020 kl. 16:46 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var fuld sving på Street-Labs aktiviteter i den forgangne uge.

Her var en stor gruppe børn og unge samlet til Street-Camp med undervisning i løbehjul, skateboard og graffiti. Blandt andre den brasilianske, men dansk bosatte, skater Diego Fiorese underviste.

Derudover fik Street-Lab opstillet en masse halmballer til en parkourbane - og der blev støbt adskillige nye betonramper og bygget en ny trærampe.

Oplært i betonbyggeri Street-Lab havde søgt om og fået bevilget penge fra adskillige fonde til deres projekter, og firmaet FSR Beton, som er et byggecrew med speciale i betonkonstruktioner af skateparker og ramper, hjalp med at bygge betonramperne og samtidig oplære 10 unge i, hvordan man bygger dem. En af dem var Christopher Schmidt, som også er frivillig i Street-Lab og bor tæt på.

"Jeg kender til at bygge i træ, men beton har jeg aldrig prøvet at bygge i før. Det ser svært ud, men det var egentlig ikke så svært, når man selv prøver. De var også ret gode til at instruere og vise, hvordan man gør," siger han.

Christopher Schmidt har selv mere tid til projekterne i Street-Lab - både i lokalerne på Milnersvej 44 og på grunden bag Frederiksborgcentret ved FIF, hvor adskillige aktiviteter med skateramper, kæmpe grafittivæg, shelters og parkour skyder op. Han har nemlig på grund af corona har ikke så travlt i sit firma, hvor han hjælper med at reparere computere, komme på netværk og lignende it-udfordinger.

Parkour af halm Ideen om at bygge parkourbane af halmballer kom fra de unge brugere selv, fortæller Søren Lerche, som er Street-Labs daglige leder.

"Hvis nogen har en idé, så rykker vi på det. Og da forslaget om halmballerne kom op, ringede vi til byrådsmedlem Dan Riise (Venstre, red.) om eftermiddagen. Allerede næste dag kom han med sin traktor og stablede halmballerne op".

Skatebanen bag Frederiksborgcentret har fået en gevaldig oprustning med de nye ramper - og da Hillerød Posten kom forbi onsdag eftermiddag, var der fyldt med børn og unge på skateboards, løbehjul og rulleskøjter. Frivillige fra Street-Lab serverede gratis pølser med brød direkte fra grillen, og musikken gjaldede højt fra højttalerne og satte stemningen.

"De unge er helt vildt glade for de nye ramper. Det er jo kun et lille sted endnu, men man kan tydeligt se, at det vækker glæde," siger Søren Lerche.

Kommende multihal Forhåbningen fra Street-Lab er, at politikerne vil støtte deres kommende multipark ved siden af tennishallen. Her skal der være containere med plads til både gadeidræt, koncerter, events og fællesspisninger - og plads til at andre foreninger også kan bruge lokalerne til deres aktiviteter.

"Hvis politikerne vælger at sætte fire millioner kroner af til projektet på de kommende budgetforhandlinger til efteråret, så kan det stå klar til næste sommer. Vi har allerede fået 700.000 fra 3F, så vi har både arkitekt og ingeniør i fuld gang. Og det kommer til at spille rigtig godt sammen med de ramper, vi har fået bygget her nu," siger Søren Lerche.

Street-Lab skal i alt rejse 7.5 millioner kroner til at bygge den nye multihal, som bliver på i alt 1500 kvadratmeter.

Street-Labs nuværende lokaler ejes af frikirken Alive, men Street-Lab skal være ude af dem til sommeren 2021 - og de håber derfor, at den nye multihal kan stå klar på det tidspunkt.

