Se billederne: Ny kæmpecafe har endelig slået dørene op ved slotssøen

Indehaver glæder sig over, at han endelig har åbnet Café Kik på Torvet efter to måneders coronalukning

Hillerød Posten - 21. maj 2020 kl. 07:15 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er den store, nye Café Kik på Torvet i Hillerød endelig åbnet.

Café Kik var ellers klar til den helt store åbningsfest 17. marts - men så brød Covid19-virusset løs i Danmark, og festen måtte udskydes.

"Det har været en hård tid. Vi ville rigtig gerne åbne i Hillerød, og samtidig måtte jeg lukke min cafe i Silkeborg, og det er hårdt at se ens livsværk lukke ned," siger indehaver Brian Risby Knudsen.

Kender Hillerød godt Han åbnede den første Café Kik i Silkeborg for 13 år siden og har de seneste år haft kig på Hillerød, hvor han er klar til at åbne Café Kik nummer to på Torvet.

"Jeg kender Hillerød rigtig godt, for min søster bor i byen, min mor bor i Helsinge, og min far bor i Gørløse. Jeg har selv boet her i alle mine ungdomsår og har spillet fodbold i Hillerød og kommet meget på Piccadelly, da jeg var ung. Det er en dejlig by. For mig er Hillerød hovedstaden i Nordsjælland, og når jeg besøger min mor, kører vi stadig til Hillerød, når vi skal ud at spise eller handle," siger Brian Risby Knudsen, som i dag bor i Køge.

Hans far er også medejer af den nye cafe, og de to er også involveret i buffetkæden Restaurant Ilden, som nu kun findes Næstved. Men Brian Risby Knudsen understreger, at det er Café Kik, der er hans hjertebarn.

Bedste beliggenhed Allerede for fem år siden kiggede han faktisk på lokalerne, hvor Café Kik nu åbner. Dengang var der kontorer i bygningen, og tidspunktet passede ikke lige. Men beliggenheden blev Brian Risby Knudsen så vild med, at han slet ikke så sig om efter andre steder i Hillerød:

"Cafeen flytter ind i en af Danmarks bedste beliggenheder, hvor der er direkte udsigt til slotssøen og Frederiksborg Slot. Det er mig lidt af en gåde, at jeg har kunnet få fat på sådan nogle lokaler her i 2020," siger han.

Café Kik åbner i de lokaler, hvor der de seneste år har ligget både Restaurant Udsigten og Restaurant Lindeskov, og Brian Risby Knudsen forstår ikke, at de begge er lukket igen.

"Jeg fatter simpelthen ikke, at her ikke ligger en veldrevet cafe eller restaurant, som har kørt i mange år, med den her fantastiske beliggenhed," siger han og lover, at det vil han lave om på.

"Vi har bygget det helt om, så det er blevet en moderne, rustik og hyggelig café, hvor man kan føle sig hjemme. Der bliver selvfølgelig bordservering, så man ikke skal til at rejse sig, hvis man vil have lidt mere at drikke eller en dessert. Vi kommer rundt til bordene, for det er sådan, jeg mener, en cafe skal drives - og det har jeg gjort med succes i 13 år i Silkeborg. Jeg kunne aldrig forestille mig en cafe, hvor man skal stille sig i kø i baren for at få en kop kaffe," siger han.

Mørbradgryde på menuen Også maden vil Café Kik adskille sig på:

"Vi går sindssygt meget op i kvaliteten af maden. Vi bestiller noget ordentligt kvalitetskød hjem, og maden er lavet af uddannede kokke," siger Brian Risby Knudsen.

Der kommer også andet end burgere på menukortet, fortæller han:

"Man kan bestille mørbradgryde, wienerschnitzel og flere brasserieretter. Det har vi stor succes med på cafeen i Silkeborg. Der er mange, som elsker de retter".

Masser af selskaber Brian Risby Knudsen har allerede oplevet stor opbakning til sin nye cafe:

"Vi har fået masser af bestillinger på selskaber ind - fem konfirmationer, to bryllupper og fire barnedåb. Det er fantastisk at have så meget booket, allerede inden vi åbner, og det viser mig, at byen måske har manglet et sted som det her. Jeg kan også læse på mails og på Facebook, at folk glæder sig meget, til der kommer noget nyt til byen".

Den nye Café Kik har plads til 70 gæster på hver af sine to etager, og der er masser af plads til udendørs servering på cafeens tre terrasser med plads til i alt 160 gæster.

Nu vil han give den fuld gas for at få cafeen godt op at køre:

"Jeg har taget nogle gode folk med fra Silkeborg, og jeg kommer selv til at være her i døgndrift hele sommeren. Når jeg åbner det her, så er det med hjertet," siger han og glæder sig til at byde gæsterne velkommen.

"Det er fantastisk, vi endelig kan åbne. Vi har gået og trippet her i Hillerød og finjusteret alting, og nu kan vi endelig åbne, så det er super dejligt," siger han og understreger, at cafeen følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer med afstand mellem gæster og rigeligt sprit tilgængeligt.

