Se billederne: Nu bygger Goldschmidt både park og svanesø

Byggeriet af det grønne område i Hillerøds nye bydel Frederiksbro blev mandag skudt i gang ved, at bygherren Mikael Goldschmidt tog første spadestik

Hillerød Posten - 10. juni 2020
Af Mette Dolmer Thygesen

I år kan de første beboere flytte ind i rækkehusene i Hillerøds nye bydel Frederiksbro - og mandag svingede bygherre Mikael Goldschmidt så selv skovlen på en stor gravko og tog dermed første spadestik til byggeriet af den grønne kile, som skal være rekreativt område blandt de i alt 1.300 nye lejeboliger.

"Det er et særligt øjeblik for mig. For det grønne område er en af ting, som jeg kalder min store passion," siger han.

Smuk og lang svanesø Den grønne kile får navnet Frederiksbro Parken og bliver omkring 15.000 kvadratmeter stor. Parken kommer blandt andet til at indeholde en 300 meter sø, som er formet som en svane i flugt. Her skal bydelens kommende beboere kunne sejle i kajak, stå på paddle board eller fiske.

"Svanesøen bliver ikke bare et bassin - men en særlig attraktion for bydelen. Den bugter sig og er smuk og lang. På 'næbbet' ved Herredsvejen skal vandet falde ned i etaper mod søen," siger Mikael Goldschmidt.

Svanesøen skal lyses op hele vejen rundt langs kanten, og der bliver flere broer, som beboere og andre besøgende kan benytte. I den nordlige del af søen etableres også en badepavillon med indendørs svømmebassin til lejerne i bydelen.

"Her skal jo bo nogle tusind mennesker, og dem vil vi gerne give en oplevelse. Så vi har arbejdet med belysningen, både med henblik på sikkerheden og det visuelle," siger Mikael Goldschmidt, som har postet omkring 100 millioner kroner i at udvikle parken.

"Det er ganske kostbart. Det er også derfor, at så mange andre sparer på det grønne, når de bygger nye boligområder. Men det gør mig vred, at man, hver gang budgetterne skrider på byggerier, sparer på det grønne og på legepladserne. Her vil jeg lave de mest spektakulære legepladser. Allerede da jeg stod med projektet foran mig, besluttede jeg, at sådan skal det være".

Leje er klogt valg Han er glad for, at de mange boliger bliver lejeboliger:

"Leje er et klogt valg. Folk er usikre i denne tid og ønsker ikke at blive stavnsbundet af et lån. De vil have frihed og fleksibilitet".

Når det er stå stort et byggeri, vil der også være en del ind- og udflytning i boligerne, siger han:

"Men derfor er det vigtigt at skabe et attraktivt sted, hvor folk gerne vil blive. Når jeg nu opfører dette store, attraktive byggeri til evigt eje med henblik på udlejning, så er det netop vigtigt, at jeg skaber et miljø, som er ganske særligt. Jeg tænker på mine børn og børnebørn og lægger ekstra kræfter i, at det skal være helt særligt at bo her. Jeg håber, at mine oldebørn vil tænke ' den gamle tænkte virkelig nogle vigtige tanker'," siger han.

Churchill på bænk En anden attraktion ved parken bliver de mange bænke rundt omkring i stisystemet. For her har Mikael Goldschmidt en idé om at placere figurer af kendte mennesker, som man kan få en lille sludder med, når man tager et hvil:

"Det kan være for eksempel Winston Churchill, Nelson Mandela eller Dalai Lama i så naturtro form som muligt. Det synes jeg, kunne være en rigtig sjov ting. Jeg er ikke helt i mål med det, men jeg plejer at hive mine ideer hjem," siger han.

Frederiksbro Parken er primært rettet mod bydelens omkring 3.000 nye beboere, men andre kan også få glæde af den, siger Mikael Goldschmidt.

"Der er primært nogle faciliteter for beboerne. For eksempel forestiller mig ikke, at man kommer kørende med sin kajak til området. Men alle kan gå igennem parken - og det tror jeg også nogle vil, for eksempel når de skal passere igennem," siger bygherren, som håber, at parken både kan give ro for øjet og sjælen - og lægge op til leg og fysisk aktivitet.

Parken er planlagt til at være færdig i slutningen af 2021.

M. Goldschmidt Holding har indgået entrepriseaftale på Frederiksbro Parken med Pihl-konsortiet, som også opfører Etape 2 af boligbyggeriet. Konsortiet kommer til at stå for det forberedende anlægsarbejde, herunder også til søen.

Stor interesse Ifølge Mikael Goldschmidt er interessen for boligerne i Frederiksbro stor:

"Uden at vi har markedsført boligerne, er der 1.000, som har meldt sig som interesserede, og som skal orienteres, når der sker noget. Det havde vi aldrig troet," siger han.

Goldschmidt-koncernen vil i slutningen af juni orientere om kommende åbent hus-arrangementer i de rækkehusene, som er de første boliger, der er klar til indflytning.