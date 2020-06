Se billedserie 10-årige Oktavia Kromholt blev budt velkommen af flag og sprit - og musikskoleleder Jesper Gude og souschef Mads Strandgaard, da hun igen kunne få sin soloundervisning i klaver på Hillerød Musikskole tirsdag i sidste uge.

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Musikskoleleverne er tilbage ved tangenterne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Musikskoleleverne er tilbage ved tangenterne

Hillerød Musikskole kunne i sidste uge byde velkommen til de elever, der får soloundervisning. 10-årige Oktavia var den første, der blev trådte ind på musikskolen, og hun blev mødt med både sprit og flag

Hillerød Posten - 10. juni 2020 kl. 15:50 Af Tekst og foto: Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu bliver der igen svinget med trommestikker og rullet riffs af på guitarstrengene i Hillerød Musikskole.

For efter en coronapause på to en halv måneder slog musikskolen tirsdag 2. juni dørene op og bød velkommen til den allerførste elev - med både flag og spritdispensere ved indgangen.

"Det er dejligt at være tilbage. Jeg har savnet at komme herned," sagde 10-årige Oktavia Kromholt, som var den første musikskoleelev, som fik mulighed for at genoptage undervisningen ansigt til ansigt med sin underviser.

Glad for at være tilbage Oktavia Kromholt, som går i 3. klasse på Marie Mørks Skole, har gået til klaver i tre år på Hillerød Musikskole, men siden 12. marts har undervisningen foregået over nettet - og det er ikke helt det samme, sagde hun, da hun tirsdag igen kunne sætte sig ved klaveret på musikskolen:

"Det har været anderledes, og vi har gjort det på en anden måde, end jeg har været vant til. Jeg har fået tilsendt nogle nye sange, som jeg har printet og øvet derhjemme. Men jeg har ikke fået så meget hjælp fra læreren, som jeg kan få her. Nu kan han give mig flere tips".

Hun tænkte ikke så meget over, at hun nu skulle spritte hænderne godt af, inden hun gik ind:

"Det er jeg jo vant til fra skolen. Og det betyder jo bare, at der er god hygiejne. Jeg er bare glad for at være tilbage, for jeg har savnet at have 'rigtig' kontakt med min lærer, også så han kan vise mig det, jeg skal lære," sagde hun, inden hun satte sig ved klaveret og gav sig i kast med 'Matador' af Bent Fabricius-Bjerre.

470 elever tilbage Oktavia Kronholt er blot én af de omkring 470 elever, som er tilbage til soloundervisning 'in real life' på musikskolen. Musikskoleleder Jesper Gude og souschef Mads Strandgaard var meget spændte og glade for endelig at kunne åbne skolen:

"Der er kriller i maven. Det er lidt som at have sommerfugle i maven og skulle åbne igen efter en lang sommerferie," sagde Mads Strandgaard.

De har arbejdet hjemmefra i lukkeperioden, og musikskolen har været helt tom og forladt for personale.

"Det har været meget mærkeligt, at vi skulle lukke ned, lige netop i musikskolens allertravleste tid. Alle skolekoncerter er blevet aflyst - alle sommerkoncerter, vores elevfest og alle de arrangementer, hvor vi skulle ud og vise, hvad vi har lært i løbet af året," sagde Mads Strandgaard.

Netundervisning Under coronanedlukningen er eleverne blevet undervist over nettet, og selvom det slet ikke har været som almindelig undervisning, har der da været enkelte fordele ved det, fortæller Mads Strandgaard:

"Der er nogle lærere, som har fået en ny indsigt i, hvordan eleverne øver derhjemme. Så har de kunnet se, at eleven lige skulle dreje stortrommen lidt eller holde bassen anderledes. Men fordelene har ikke opvejet ulemperne".

Der er faktisk også enkelte forældre, som har efterspurgt, om de kunne fortsætte onlineundervisningen i stedet for, at deres børn skal møde op:

"Der er en, som har ønsket at fortsætte undervisning over Skype, fordi det passede bedre ind i hverdagen. For nogle elever har det også været en god øvelse, at de skulle indspille et nummer og sende det til læreren. Så har de virkelig øvet meget koncentreret, inden de skulle indspille nummeret. Det er lidt mere krævende, når man skal aflevere noget, end når man bare sidder og spiller til timerne," siger Jesper Gude.

Så måske er der mere onlineundervisning på vej i musikskolen:

"Vi overvejer, om vi skal udvide vores tilbud om onlineundervisning, for eksempel til gymnasieelever, som kan have svært ved at passe undervisningen ind i en travl hverdag," siger Jesper Gude.

Kun soloundervisning Nu er musikskolen så åbnet igen - med masser af sprit, ingen delenodestativer, klistermærker med 'God afstand er god stil', plancher med coronareglerne og 'survival kits' til lærerne med sprit og aftørringsklude. Men det er stadig kun soloundervisningen, der er åbnet. Hvornår resten af skolens i alt omkring 750 elever - plus 500 ude på skolerne - kan starte igen, er endnu usikkert.

"Nu afventer vi udmeldingerne om forsamlingsforbuddet. Så vi må se, hvad der sker," siger Jesper Gude.